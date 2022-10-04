شباب من متلازمة داون بالسويداء يخوضون مجال الرسم وينجزون رسوماتهم الخاصة

السويداء-سانا

مجموعة شباب ويافعين من متلازمة داون في محافظة السويداء، انخرطوا في ميدان الرسم، لإنجاز أعمال فنية بما يعكس قدراتهم ومواهبهم، ويخدم دمجهم في المجتمع.

الشباب يحتضنهم نادي الفرح لمتلازمة الحب بالسويداء بشكل تطوعي مجاني، لممارسة هوايتهم بالرسم مع غيرها من الهوايات، إلى جانب توفير المستلزمات اللازمة لهم، كما ذكرت مديرة المركز اعتماد العقباني خلال حديثها لنشرة سانا الشبابية.

رسومات متعددة تقدمها الشابة رحاب رضوان لتعبر من خلالها عن موهبة بدأت لديها قبل نحو 10 سنوات، كما أوضحت ولتضاف إلى موهبتها الرياضية التي تمثلت بإحرازها بطولات خارجية باسم سورية بلعبتي البولينغ والبوتشي.

الشاب عمرو كحل وجد نفسه منخرطاً برسومات غلب على قسم كبير منها ما يمارسه في حياته اليومية كالألعاب الرياضية، مستخدما فيها الألوان بطريقة جميلة، فيما أبدى الشاب كرم حاطوم رغم صعوبة الكلام لديه حبه لهذا المجال ورسمه لأشياء محببة له وخاصة فيما يتعلق منها بالطبيعة.

ووفقاً لسامية أبو حسون والدة الشاب عمرو كحل فإن ابنها يرسم كل ما يشاهده، ويترك أثراً لديه، ويختار دائماً ركنا بالمنزل للاستمتاع بالرسم الذي يمارسه أيضا بشكل جماعي برفقة أصدقائه في نادي الفرح لمتلازمة الحب، مؤكدة أهمية تنمية مواهب هذه الفئة والاهتمام بها بشكل مستمر من قبل الأهل.

فيما لفتت ميلانة أبو علوان والدة الشاب إيثار نصر إلى أهمية تدريب هذه الفئة في مجال الرسم لتنمية وتحفيز الخيال والقدرة على التخيل لديهم بشكل أكبر.

وحسب المشرفة على برنامج ذوي الإعاقة في مشروع مهارات الحياة بمديرية ثقافة السويداء علا معروف فإن أطفال متلازمة دوان يتم إخضاعهم لورشات تدريبية في مجال الرسم إضافة للمسرح، بإشراف مدرسين مختصين لافتة إلى وجود رسوم جميلة لديهم تم إرسالها مؤخراً للمشاركة في مسابقة وزارة الثقافة السنوية لذوي الإعاقة.

ويبرز في مجال الرسم بين شباب متلازمة داون في نادي الفرح بالسويداء كل من رحاب رضوان وعمرو كحل وكرم حاطوم ولانا نعيم وأليسار صعب ونور خير الدين وحنين الشعراني وغيث عبيد وإيثار نصر وفادي أبو حمدان ووائل الصحناوي ومالك نعيم.

عمر الطويل

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