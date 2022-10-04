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الفارسة السورية ماسة تنبكجي تنهي مشاركتها في بطولة العالم لفروسية القدرة والتحمل

2022-10-04

مدريد-سانا

أنهت الفارسة السورية ماسة تنبكجي مشاركتها في بطولة العالم لفروسية القدرة والتحمل التي اختتمت منافساتها في إسبانيا، بمشاركة أكثر من 57 فارساً وفارسة من 20 دولة.

وغادرت تنبكجي البطولة بعد ختام الجولة الثالثة لتعرض جوادها لإصابة بالغة.

وفاز باللقب البحريني ناصر بن حمد آل خليفة، وجاءت الفارسة لوسيا من الأوروغواي بالمركز الثاني، فيما احتل الفارس كارلوس من إسبانيا المركز الثالث.

وشهدت مراحل السباق الأربع الأولى 35.5 كم والثانية 27.5 كم والثالثة 35.5 كم والرابعة 24.8 كم خروج العديد من الفرسان الأبطال من الإمارات والسعودية والبحرين.

محمد الخاطر

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