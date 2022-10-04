الرئاسة الفلسطينية: الاحتلال يستغل الصمت الدولي ليصعد من جرائمه

القدس المحتلة-سانا

طالبت الرئاسة الفلسطينية المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن بالتدخل العاجل لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مشددة على أن الاحتلال الإسرائيلي يستغل الصمت الدولي ليصعد من جرائمه وعدوانه.

وأدان المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان اليوم نقلته وكالة وفا اعتداءات المستوطنين المتواصلة على الفلسطينيين بحماية قوات الاحتلال شمال الضفة الغربية، والتي كان أحدثها الاعتداءات على قرى حوارة وبيتا وصرة في نابلس ،والتي أسفرت عن إصابة العشرات وترويع الأطفال وتخريب الممتلكات وقطع الطرق، مشيراً إلى أن قوات الاحتلال ومستوطنيه يشنون حرباً يومية شاملة على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية.

وحذر أبو ردينة من خطورة دعوات المستوطنين لتنفيذ اقتحام واسع للمسجد الأقصى يوم غد الخميس، مؤكداً أن الفلسطينيين لن يسمحوا بالمساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية وسيفشلون كل مخططات الاحتلال لتهويدها.

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