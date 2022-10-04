شركات صينية تطور تقنيات جديدة لشحن بطارية الهاتف خلال دقائق

بكين-سانا

طور صانعو الهواتف في الصين تقنيات جديدة قادرة على شحن بطارية الهاتف المحمول بالكامل خلال أقل من 10 دقائق.

وأفادت مواقع وصحف صينية اليوم بأن الشركات المصنعة للهواتف في الصين تطور حالياً تقنيات جديدة لشحن الهواتف بسرعة فائقة، وقد تعتمد على هذه التقنيات شواحن باستطاعة 210 واط على الأغلب.

وأشارت وسائل الإعلام الصينية إلى أنه توجد حالياً هواتف ذكية مجهزة بشواحن قادرة على ملء سعة بطاريتها بالكامل خلال فترة قصيرة ،لافتة إلى أن معظم الهواتف الذكية التي ستظهر العام القادم من المفترض أن تحصل على تقنيات الشحن فائق السرعة.

ولفتت إلى أن التحدي الأهم في تطوير الشحن السريع هو ضمان تقنيات آمنة للبطاريات أيضاً كي لا تتعرض للتلف أثناء شحنها.

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