20 قتيلاً بينهم مسؤولان ضحايا التفجيرين الإرهابيين في الصومال

مقديشو-سانا

أعلنت السلطات الصومالية مقتل 20 شخصاً وإصابة 36 آخرين جراء التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا أمس في محافظة هيران وسط الصومال.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين محليين قولهم إن عدد ضحايا التفجيرين الإرهابيين اللذين نفذهما مسلحون من “حركة الشباب” الإرهابية مستهدفين مقراً للحكومة المحلية في هيران ارتفع إلى 20 قتيلاً و36 مصاباً.

وبين محافظ هيران علي جايت عثمان الذي نجا أمس من التفجيرين أن وزير الصحة في ولاية هيرشابيل، ونائب محافظ هيران كانا من بين القتلى.

وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل 12 شخصاً وإصابة عدد آخر بجروح جراء التفجيرين، اللذين أعلنت “حركة الشباب” المرتبطة بتنظيم “القاعدة” الإرهابي مسؤوليتها عنهما.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc