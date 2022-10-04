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مدير المرصد الفرنسي الروسي: الصواريخ الروسية تتفوق على صواريخ أمريكا والناتو

2022-10-03

موسكو- سانا

أعلن إيغور ديلانوف نائب مدير المرصد الفرنسي الروسي في موسكو أن روسيا تتفوق في إنتاج الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت على حلف شمال الاطلسي “ناتو” والولايات المتحدة.

ونقلت صحيفة لوفيغارو الفرنسية عن ديلانوف قوله إن الأسلحة الروسية فعلاً أكثر حداثة مشيرة إلى أن ترسانة روسيا النووية زودت بمقذوفات ذات قوة تدمير عالية.

وأشار ديلانوف إلى أن هذه الصواريخ الروسية الصنع يمكنها التحليق بسرعة عالية جداً, تفوق سرعة الصوت بخمس مرات وأكثر, وتتميز بالخفة في المناورة كما أن اختبارات صاروخ أفانغارد أظهرت أن هذه الصواريخ يمكنها إصابة الهدف من مسافة ستة آلاف كيلومتر.

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