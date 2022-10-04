مواضيع علمية متنوعة في العدد الثالث عشر من سلسلة العلم والتقانة والابتكار

دمشق-سانا

أصدرت الهيئة العليا للبحث العلمي العدد الثالث عشر من سلسلة العلم والتقانة والابتكار، متضمناً مجموعة من المواضيع العلمية المتنوعة، وأهم نشاطات الهيئة وعدداً من الجهات العلمية البحثية السورية.

ويسلط العدد الجديد الضوء على الذكاء الاصطناعي، ومراحل تطوره وتطبيقاته ومستقبله، وكذلك تقديم لمحة عن منجزات عالم الكيمياء العراقي صالح جواد الوكيل، وعالمة الفيزياء والكيمياء البولندية ماري كوري وكذلك التعريف بعدد من الإكتشافات العلمية والإختراعات مثل مفهوم) العتلات والطفو(و)المحرك البخاري (، والتعريف بعدد من الجهات العلمية البحثية الوطنية والعالمية.

كما تضمن العدد الجديد عرض قصة نجاح للهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية) طريقة الزراعة على مصاطب (، وميزاتها إضافة إلى شرح عدد من التعاريف والمصطلحات العلمية، وإضاءات على مستجدات العلم والتقانة مثل اكتشاف مذهل في تحويل الكربون إلى إيثيلين وعلاج مناعي للسرطان بطريقة أكثر فاعلية إضافة إلى تقديم معلومات علمية موجزة.

وتستهدف السلسلة التي تصدرها الهيئة دورياً كل ثلاثة أشهر على موقعها الإلكتروني، وعلى صفحات التواصل الاجتماعي المهتمين، والمعنيين بنشاطات البحث العلمي في سورية والعالم من خلال تعريفهم بنشاطات الهيئة والجهات العلمية الوطنية إلى جانب طرح عدد من المواضيع العلمية المحلية والعالمية.

هيلانه الهندي

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