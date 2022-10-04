القضاء على 13 من إرهابيي (النصرة) في غارة جوية للطيران الروسي في إدلب

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها الجوية استهدفت اليوم مواقع لتنظيم (جبهة النصرة) الإرهابي المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في منطقة خفض التصعيد في إدلب ، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من إرهابيي التنظيم وتدمير مواقعهم.

وذكر نائب رئيس مركز التنسيق الروسي أوليغ إيغوروف في بيان له: إن الطائرات الروسية ، استهدفت مقرات تحت الأرض لمجموعات إرهابية قرب قريتي رويحة ومصيبين ،ودمرت مواقعهم في منطقة خفض التصعيد بإدلب و”منعت الهجمات الإرهابية على منشآت تابعة للقوات المسلحة الروسية ، وقوات الحكومة السورية”.

وأشار إيغوروف إلى أن ثلاثة عشر إرهابياً قتلوا بينهم المتزعمان الميدانيان أبو يوسف الشامي ،وخالد اليوسف الملقب “أبو عمر” وإصابة22 آخرين من المجموعة الإرهابية بجروح خطيرة ،وتدمير مواقع ومقرات لهم.

وأوضح المسؤول العسكري الروسي، أن الضربة الروسية دمرت أيضاً مستودعاً للأسلحة يحتوي على أربع قاذفات صواريخ بدائية ، ومدفع مضاد للطائرات وأسلحة صغيرة.

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