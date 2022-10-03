دمشق-سانا

ألقى فرع الأمن الجنائي بدمشق القبض على شخصين يمتهنان ترويج عملة أجنبية مزورة عن طريق النصب, والاحتيال على بعض المواطنين.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه أن المقبوض عليهما اعترفا بقيامهما بالاحتيال, والنصب على المواطنين من خلال منشورات على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي, يعرضان فيها شراء أجهزة خليوية ثم يتم دفع ثمنها بمبالغ من الدولار الأمريكي المزور, إضافة لقيام أحدهم بنشر منشورات على صفحة أخرى في مواقع التواصل الاجتماعي حول السحر والشعوذة, يُوهم الناس بقدرته على حل الخلافات العائلية مقابل مبالغ مالية.

وبينت الوزارة أن التحقيقات ما زالت مستمرة معهما وسيتم تقديمهما إلى القضاء المختص.

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