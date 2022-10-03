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انطلاق أعمال منتدى الاقتصاد الحضري بمشاركة سورية

2022-10-03

دمشق-سانا

انطلقت اليوم أعمال المؤتمر السنوي الرابع لمنتدى الاقتصاد الحضري الذي يعقد على مدى يومين في مدينة تورنتو الكندية بمشاركة سورية.

ويمثل سورية افتراضياً في المؤتمر وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف.

ويركز المؤتمر على التمويل الحضري المستدام، وبناء خطاب دولي حول تحقيق اقتصاد حضري مستدام.

وكانت سورية شاركت في تشرين الأول الماضي في المؤتمر السنوي الثالث للمنتدى الذي أقيم في مدينة براسبتون الكندية عبر منصة (زوم) تحت عنوان “الإسكان والتعافي الحضري والأساليب العلمية اللازمة للتحرك أكثر نحو استدامة الاقتصادات الحضرية”.

مدا علوش

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