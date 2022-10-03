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ميلانو تحتل المرتبة الأولى في عالم الجريمة على مستوى إيطاليا

2022-10-03

روما-سانا

كشفت دراسة أجرتها صحيفة “أل سولي 24 أوري” الإيطالية أن مدينة ميلانو كانت في أعلى قائمة مؤشر الجريمة على مستوى إيطاليا لعام 2022.

وأوضحت الدراسة أنه :من بين محافظات البلاد الـ 107 تحتل ميلانو رأس مؤشر الجريمة، وذلك بصفتها المدينة التي سجل فيها أكبر عدد من السرقات لكل 100 ألف نسمة للمتاجر والسيارات المتوقفة، والثانية في عمليات السطو العلنية والثالثة على صعيد التنظيمات الإجرامية”.

وأضافت: إن “من بين المدن العشرة الأوائل المصنفة من حيث كثافة الجريمة، إضافة إلى ميلانو جاءت مدينة ريميني بالمرتبة الثانية ثم مدينة تورينو ثالثاً تلتها بولونيا ثم روما”.

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