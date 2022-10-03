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الاحتلال الأمريكي يواصل سرقة النفط السوري وينقل 48 صهريجاً إلى قواعده في العراق

أرشيف

2022-10-03

الحسكة-سانا

واصل الاحتلال الأمريكي سرقة النفط السوري من ضمن المناطق التي يحتلها في الجزيرة السورية، حيث أخرج اليوم عشرات الصهاريج محملةً بالنفط المسروق إلى شمال العراق.

وأفادت مصادر محلية من ريف اليعربية لمراسلة سانا بأن رتلاً للاحتلال الأمريكي مؤلفاً من 48 صهريجاً معبأ بالنفط السوري المسروق من حقول الجزيرة، خرج صباح اليوم عبر معبر المحمودية غير الشرعي، على دفعات باتجاه الأراضي العراقية.

يذكر أن قوات الاحتلال الأمريكي أخرجت مئات الصهاريج، خلال شهر أيلول الماضي من العام الجاري، وآخرها في التاسع والعشرين منه، حيث أخرجت 14 صهريجاً، وذلك ضمن عمليات السرقة والنهب المستمرة له، منذ احتلاله أجزاء من الأراضي السورية.

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