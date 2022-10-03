قصائد وطنية ووجدانية وإنسانية خلال أمسية شعرية في ثقافي شهبا

السويداء-سانا

قصائد ذات طابع وطني ووجداني وإنساني، قدمها كل من الشاعرين فوزات زهر الدين وإسماعيل ركاب، ضمن أمسية شعرية استضافها المركز الثقافي العربي بمدينة شهبا مساء اليوم.

وجال الشاعران كل منهما بأسلوبه في فضاءات الحياة والوطن والإنسان والحب والأم والفلاح والارتباط بالأرض والأمل، مع اختيارهما لقصائد تحمل إحساس الشاعر المرهف وذوقه الأدبي.

وانتقى الشاعر إسماعيل ركاب قصائد من شعر التفعيلة من ديوانه “إيقاعات ملونة”، وأضاف إليها أيضاً قصيدتين من ديوانه “عرف الياسمين”، فيما ألقى الشاعر فوزات زهر الدين عدة قصائد تعكس الاعتزاز بالوطن والشهيد، كما خص مدينة شهبا بقصيدة يظهر فيها البعد الحضاري والتاريخي للمدينة، إضافة إلى قصيدة ذات طابع فلسفي بعنوان “اعرف نفسك”.

عمر الطويل

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