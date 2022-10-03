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ألكسندروفا تصل ثاني أدوار بطولة أوسترافا للتنس

2022-10-03

براغ-سانا

تمكنت اللاعبة الروسية المصنفة 21 عالمياً إيكاترينا ألكسندروفا من الوصول لثاني أدوار بطولة أوسترافا الدولية لتنس السيدات، المقامة في التشيك، على الملاعب الصلبة من فئة الـ 500 نقطة.

وتغلبت الروسية ضمن منافسات الدور الأول للبطولة على لاعبة بيلاروس المصنفة 24 عالمياً فيكتوريا أزارينكا، بمجموعتين لواحدة 6-4 و4-6 و6-2، خلال ساعتين و17 دقيقة.

وستنتظر ألكسندروفا في الدور الثاني اللاعبة الفائزة من لقاء الروسية داريا كستكينا، والبريطانية إيما رادوكانو.

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