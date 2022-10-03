وكالة الطاقة الدولية تشدد على ترشيد استهلاك الغاز في أوروبا وتحذر من كارثة الشتاء

فيينا-سانا

حذرت الوكالة الدولية للطاقة اليوم من أن تدابير ترشيد استهلاك الغاز في أوروبا ستكون حاسمة هذا الشتاء، للحفاظ على المخزون بكميات تكفي في حال الانقطاع التام للغاز الروسي، ووقوع موجة برد متأخرة.

ونقلت شبكة سكاي نيوز الإخبارية عن وكالة الطاقة قولها في تقريرها الفصلي الذي صدر اليوم: إن خزانات الغاز كانت ممتلئة بنسبة 90 بالمئة حتى أواخر أيلول الماضي، محذرة أوروبا من عواقب انقطاع كامل محتمل للغاز الروسي، اعتباراً من هذا الشتاء وفي العام المقبل.

وأدى تراجع تدفق الغاز الروسي والعقوبات الغربية ضد موسكو إلى ارتفاع شديد للأسعار في الأسواق العالمية، ما دفع الأوروبيين للتزود بالغاز من مصادر أخرى، عبر استيراد الغاز الطبيعي السائل بشكل كبير، ولا سيما الغاز الأمريكي والغاز النرويجي.

وحددت الوكالة في تقريرها توقعاتها لفصل الشتاء للمخزونات في حال الانقطاع الكامل للإمدادات الروسية اعتباراً من الـ 1 من تشرين الأول الجاري، محذرة من أنه من دون تخفيض الطلب على الغاز، وفي حال انقطعت الإمدادات الروسية تماماً، فإن المخزون سيكون أقل من 20 بالمئة في شباط، وذلك في حال وجود مستوى عال من الإمدادات بالغاز السائل.

كما حذرت وكالة الطاقة من أن المخزون سيكون بحدود 5 بالمئة إن كانت إمدادات الغاز السائل ضعيفة، محذرة من أن انخفاض المخزونات إلى تلك المستويات يزيد من خطر الانقطاع التام للإمدادات في حال حصول موجة برد متأخرة.

ولتفادي سيناريو وصول المخزون إلى 5 بالمئة، قالت الوكالة: إن على أوروبا اتخاذ إجراءات اقتصادية حاسمة من أجل الحفاظ على المخزونات عند مستويات تكفي حتى نهاية موسم الحاجة إلى التدفئة.

ووفق هذه التوقعات فإن خفضاً للطلب الأوروبي على الغاز بنسبة 9 بالمئة قياساً بالسنوات الخمس الماضية سيكون ضرورياً للحفاظ على مستويات التخزين فوق نسبة 25 بالمئة، في حال لم تكن تدفقات الغاز السائل عند مستوى مرتفع.

وانخفض الاستهلاك الشامل للغاز في أوروبا بنسبة 10 بالمئة بين شهري كانون الثاني وآب الماضيين، بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021، وهو انخفاض غير مسبوق، مدفوع بتراجع بنسبة 15 بالمئة بنشاط القطاع الصناعي، مع اضطرار المصانع إلى خفض إنتاجها أمام الارتفاع الكبير في الأسعار.

وارتفع الطلب الأوروبي على الغاز السائل بنحو65 بالمئة مقارنة مع عام 2021، في حين انخفض بنسبة 7 بالمئة بالسوق الآسيوي بفعل عوامل ارتفاع الأسعار، والطقس المعتدل، وسياسة صفر كورونا في الصين.

وتوقعت الوكالة الدولية للطاقة انخفاضاً بنسبة 0.8 بالمئة بالاستهلاك العالمي للغاز خلال العام الجاري، وزيادة بنسبة 0.4 بالمئة فقط في العام المقبل.

وتشير توقعات الوكالة أيضاً إلى ارتفاع في الطلب الصيني على الغاز السائل، مع توقيع عقود جديدة، في حين إن شتاء أكثر برودة سيزيد الطلب في شمال شرق آسيا.

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