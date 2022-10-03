وقفة في بيت لحم تضامناً مع الأسرى في معتقلات الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

شهدت مدينة بيت لحم في الضفة الغربية اليوم وقفة تضامنية دعماً للأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة وفا أن المشاركين في الوقفة التي نظمت أمام مقر الصليب الأحمر في المدينة، رفعوا الأعلام الفلسطينية ولافتات تندد بانتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق الأسرى، ولاسيما المرضى والمضربين عن الطعام منهم، مطالبين المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية بالتدخل العاجل لإنقاذ حياتهم جراء ما يتعرضون له على يد سجانيهم.

وشارك عشرات الفلسطينيين أمس في وقفة بمدينة البيرة، دعما للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، احتجاجاً على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الأسرى.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc