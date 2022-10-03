قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين اثنين في بيت لحم والقدس المحتلة

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم فلسطينيين اثنين في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيا خلال اقتحامها مخيم الدهيشة جنوب مدينة بيت لحم، فيما اعتقلت آخر في بلدة شعفاط شمال شرق القدس المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال اليوم 19 فلسطينياً في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وفي السياق أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز السام تجاه الفلسطينيين على مدخل مدينة البيرة الشمالي، فيما أغلقت مدخلي بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

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