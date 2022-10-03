طقس الغد.. الحرارة أعلى من معدلاتها وفرصة لهطل زخات في المناطق الساحلية

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً، مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي مترافق بامتداد لمرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع فرصة لهطل زخات رعدية في المناطق الساحلية بعد الظهر، وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية، فيما يكون معتدلاً ليلاً ومائلاً للبرودة في المناطق الجبلية، مع ارتفاع نسبة الرطوبة صباحاً في المناطق الغربية.

والرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط بعد الظهر، وجنوبية شرقية في المنطقة الشرقية والجزيرة والبادية، مع هبات نشطة تثير الغبار والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…