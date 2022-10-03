معرض للفنانة التشكيلية نسرين الحايك

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
وصول الرحالة السوري خليفة الحسين إلى طهران قادماً من دير الزور مشياً على الأقدام
2022-10-03
أيام سينمائية سوريّة في سلطنة عمان
2022-10-03
بمبادرة من الهند.. إطلاق معسكر لتركيب 500 طرف اصطناعي لجرحى الحرب والأشخاص ذوي الإعاقة
2022-10-02
الجعفري يبحث مع معاون وزير الخارجية الهندي عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك
2022-10-02
المقداد لمعاون وزير الخارجية الهندي: إطلاق معسكر خاص بتركيب الأطراف الصناعية يعكس العمق الإنساني للعلاقات بين البلدين
2022-10-02
سورية تُعرب عن تضامنها مع كوبا الصديقة في مواجهة الإعصار “إيان”
2022-10-01
السفير آلا: أعمال العدوان الإسرائيلي في فلسطين وسورية جرائم حرب وانتهاك للقانون الدولي
2022-09-30
محليات
طقس الغد.. الحرارة أعلى من معدلاتها وفرصة لهطل زخات في المناطق الساحلية
2022-10-03
بتوجيه من الرئيس الأسد… وزير الصحة يكرم كوادر طرطوس الصحية التي قدمت الاستجابة لحادثة غرق المركب اللبناني
2022-10-03
إخماد حريق في بلدة جنينة رسلان بريف طرطوس
2022-10-03
اللجنة المعنية باستراتيجية التحول الرقمي توافق على تنفيذ عدد من مشروعات استكمال إنجاز التحول الرقمي
2022-10-03
بمناسبة أعياد تشرين… حفل تكريم لذوي الشهداء في الحسكة
2022-10-03
ترحيل أكثر من 382 طناً من النفايات الورقية من الجهات العامة بدمشق
2022-10-03
ندوة صحية توعوية حول مرض الكوليرا ولقاحي شلل الأطفال والحصبة في حمص
2022-10-03
رياضة
بعد نيله ذهبية بطولة العرب في الكيك بوكسينغ… سلوم يطمح للوصول إلى منصات التتويج العالمية
2022-10-03
النبك يتوج بطلاً لدوري كرة اليد للسيدات
2022-10-03
اختتام منافسات بطولة السويداء لرماية البندقية والمسدس
2022-10-03
تعادل ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني
2022-10-02
يوفنتوس يفوز على بولونيا بثلاثية في الدوري الإيطالي
2022-10-02
تعادل ليدز يونايتد وأستون فيلا من دون أهداف في الدوري الانكليزي
2022-10-02
المكسيكي بيريز يفوز بسباق سنغافورة لسباقات سيارات فورمولا 1
2022-10-02
اقتصاد
بورصة موسكو تسجل ارتفاعاً بنسبة 4 بالمئة
2022-10-03
انخفاض حاد لمؤشر اليورو الشهر الماضي
2022-10-03
صعود الجنيه الإسترليني مع العدول عن خطة خفض الضرائب
2022-10-03
النفط يقفز نحو 4 دولارات مع دراسة أوبك بلس لأكبر خفض للإنتاج منذ 2020
2022-10-03
تراجع نشاط المصانع في منطقة اليورو في شهر أيلول متأثرا بفواتير الطاقة
2022-10-03
هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي تفتح باب التقدم إلى برنامج الاعتمادية لتسويق الحمضيات
2022-10-03
إجازة استثمار لمشروع تركيب محطة شمسية كهروضوئية لمنشأة صناعات زجاجية بحمص
2022-10-03
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الشريط الإخباري
بتوجيه من الرئيس الأسد… وزير الصحة يكرم كوادر طرطوس الصحية التي قدمت الاستجابة لحادثة غرق المركب اللبناني
اللجنة المعنية باستراتيجية التحول الرقمي توافق على تنفيذ عدد من مشروعات استكمال إنجاز التحول الرقمي
هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي تفتح باب التقدم إلى برنامج الاعتمادية لتسويق الحمضيات
سورية تجدد إدانتها استمرار الاحتلال التركي ومرتزقته قطع المياه عن الحسكة وجوارها وتحمل النظام التركي المسؤولية
إجازة استثمار لمشروع تركيب محطة شمسية كهروضوئية لمنشأة صناعات زجاجية بحمص
الخامنئي: أعمال الشغب والإخلال بالأمن الأخيرة مخططات واشنطن والكيان الصهيوني
أيام سينمائية سوريّة في سلطنة عمان
الإدارة المحلية تصدر قرارات بأسماء أعضاء مجالس مدن المحافظات ومجالس بلدان المحافظات
الرئيس الأسد يصدر المرسوم المتضمن أسماء أعضاء مجالس مدن مراكز المحافظات الفائزين بانتخابات الإدارة المحلية
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً متضمناً أسماء أعضاء مجالس المحافظات الفائزين بانتخابات الإدارة المحلية
معرض للفنانة التشكيلية نسرين الحايك
2022-10-03
تصوير: حسان السمارة
معرض للفنانة التشكيلية نسرين الحايك
2022-10-03
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