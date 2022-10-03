مذكرة تفاهم بين التربية وشركة مفروشات لتدريب طلاب التعليم المهن

دمشق-سانا

في إطار مشروع تطوير التعليم المزدوج لتعميق ممارسة المهنة، بالتعاون بين قطاعي التربية والأعمال وقعت وزارة التربية اليوم مذكرة تفاهم مع شركة دافنشي هوم ديزاين لصناعة المفروشات.

وتهدف المذكرة إلى تدريب طلاب التعليم المهني وإكسابهم المهارات التي تتوافق مع احتياجات سوق العمل وزيادة الموثوقية بخريجي التعليم المهني، وبناء جسور ثقة بين قطاع التعليم وقطاع الأعمال، وإكساب نظام التعليم المزدوج المرونة في التطبيق لتحقيق أهدافه بتأهيل الأيدي العاملة، وتأمين موارد إضافية من قطاع الأعمال، وإتاحة الإمكانية لتوفير جودة العمل والالتزام به، وتوفير منتج للسوق المحلي بأقل التكاليف.

وزير التربية الدكتور دارم طباع أكد أهمية المذكرة لأنها مثال للتعاون بين التعليم المهني وقطاع الأعمال، بما يسهم في تنفيذ السياسة التربوية للتعليم المزدوج والتوسع فيه وتأهيل أطره، متمنياً أن تحقق الأهداف المرجوة منها، لنصل إلى تخريج كوادر إلى سوق العمل مكتسبة التأهيل العملي المطلوب.

مدير التعليم المهني والتقني في وزارة التربية المهندس فهمي الأكحل أوضح أنه سيتم من خلال المذكرة تدريب عدد من طلاب التعليم المهني على تجارة الأثاث لدى شركة دافنشي هوم ديزاين، حيث يتم تلقي العلوم النظرية في مدارس التعليم المهني، ويتم تنفيذ التدريبات العملية داخل الشركة ليستطيع الطلاب الذين تم اختيارهم وفق معايير معينة تنفيذ الأعمال الخاصة بالشركة بما يوفر لهم فرص عمل عند تخرجهم وأثناء دراستهم وتدريبهم.

بدوره مدير شركة دافنشي هوم باسل الشيخ بين أهمية المذكرة لجهة ربط المعلومات التي يتلقاها الطلاب في المدارس المهنية بسوق العمل وتجهيزهم وقت الانتهاء من الدراسة لدخول السوق بشكل جيد.

رحاب علي وبشرى برهوم

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