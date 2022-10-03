الدفاع الروسية: تدمير محطة رادار وإسقاط 3 مسيرات للقوات الأوكرانية

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها المسلحة تواصل تنفيذ مهامها في إطار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس، حيث كبدت القوات الأوكرانية خسائر فادحة في الأرواح والمعدات خلال الساعات الماضية.

وذكر المتحدث باسم الوزارة الفريق إيغور كوناشينكوف في إحاطة إعلامية اليوم أنه تم القضاء على أكثر من 140 جندياً، وتدمير 19 وحدة من المعدات العسكرية الخاصة، خلال قصف صاروخي على مناطق تمركز القوى العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية على محور كوبيانسك في منطقة خاركوف، مشيراً إلى أن إجمالي خسائر العدو في هذا المحور لمدة ثلاثة أيام من الأعمال القتالية بلغ أكثر من 500 عسكري ونحو 60 قطعة من المعدات.

وأشار كوناشينكوف إلى تصفية ما يصل إلى 100 جندي، وتدمير ست مركبات مدرعة ومركبتين لراجمات صواريخ من طراز غراد، خلال اليوم الماضي على اتجاه كراسنوليمانسكوي في محيط سلوفيانسك، فيما بلغ إجمالي الخسائر خلال ثلاثة أيام من الأعمال القتالية أكثر من 900 جندي أوكراني، لافتاً إلى أنه تم أيضا القضاء على أكثر من 260 مسلحاً و14 وحدة من المعدات العسكرية في اتجاه أرتيوموفسك.

وأوضح كوناشينكوف أنه نتيجة لصد قوات الحلفاء في اتجاه دونيتسك محاولة هجومية للعدو في محيط بيرفومايسكوي قتل أكثر من 100 جندي أوكراني، كما تم صد هجوم على اتجاه محور نيكولاييف كريفوي روغ، حيث قتل ما يصل إلى 60 مسلحاً ودمرت سبع قطع من المعدات العسكرية.

وبين كوناشينكوف أن القوات الأوكرانية وجراء تفوق وحدات الدبابات لديها، اخترقت الدفاعات في اتجاه زولوتايا بالكا وألكسندروفكا، حيث تواجهها القوات الروسية بنيران مكثفة، ما أدى لمقتل نحو 130 فرداً وتدمير 23 وحدة من المعدات العسكرية، لافتاً إلى أن الطيران العملياتي التكتيكي وطيران الجيش والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية دمرت الوحدة 47 من قوات المدفعية الأوكرانية وقصفت مراكز تجمع القوى البشرية والمعدات العسكرية في 146 منطقة.

وذكر كوناشينكوف أنه تم تدمير خمسة مستودعات لأسلحة الصواريخ والمدفعية والذخيرة في جمهورية دونيتسك الشعبية ومنطقة خيرسون ومحطة رادار لنظام الصواريخ “إس 300” المضاد للطائرات في دونيتسك.

وأضاف: إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت ثلاث طائرات مسيرة فوق بلدات فاليريانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وكوبيانسك في منطقة خاركوف وبوروزينسكوي في منطقة خيرسون، إضافة إلى تدمير 15 قذيفة من راجمات هيمارس الأمريكية في أجواء نوفايا كاخوفكا وفيسيولوي ونوفايا زبورييفكا في ضواحي خيرسون.

وأكد كوناشينكوف أنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم إجمالاً تدمير 310 طائرات و155 مروحية و2137 مسيرة و378 منظومة صواريخ مضادة للطائرات و5292 دبابة ومركبة قتالية مدرعة أخرى و860 مركبة قتالية لراجمات صواريخ متعددة و3444 مدفعية ميدان وهاون وكذلك 6189 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.

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