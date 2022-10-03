موسكو: واشنطن تخضع الغرب بأكمله من أجل تحويل كييف لأداة لمواجهتنا

موسكو-سانا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الولايات المتحدة تخضع اليوم الغرب بأكمله من أجل تحويل أوكرانيا إلى أداة لمحاربة روسيا تماماً، كما وضع الزعيم النازي أدولف هتلر يوماً ما دول أوروبا تحت السلاح لمهاجمة الاتحاد السوفييتي.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن لافروف قوله خلال اجتماع للجان مجلس الدوما الروسي بشأن التصديق على وثائق الاستفتاءات في مناطق دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوروجيه: “كما كان الحال في ذلك الحين، فإن الخطط الحالية للولايات المتحدة ليس مقدراً لها أن تتحقق”.

وأشار لافروف إلى أن روسيا على عكس الولايات المتحدة لا ترد على القصص الخيالية من البلدان البعيدة، بل تدافع عن حدودها وشعبها من الإبادة الجماعية الحقيقية التي رتبها أحفاد وأتباع النازية الذين كرسوا أنفسهم لخدمة أسيادهم في الخارج.

واعتبر وزير الخارجية الروسي أن انضمام المناطق الأربع إلى روسيا بمثابة استمرار منطقي لإعادة توحيد الأراضي الروسية، التي بدأت مع عودة شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول في 2014.

وصدق مجلس الدوما الروسي اليوم بالإجماع على انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه الى روسيا.

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