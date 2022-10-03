SCS-NET

الخارجية: عدم قيام الأمم المتحدة ومنظماتها بدورها في إدانة الممارسات التركية يضع مصداقيتها على المحك

2022-10-03

انظر ايضاً

الخارجية: تجاهل هذه الجريمة من قبل مدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان كفيل بتعرية أجنداتهم الحقيقية ومعاييرهم المزدوجة

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved