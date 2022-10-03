الخارجية: عدم قيام الأمم المتحدة ومنظماتها بدورها في إدانة الممارسات التركية يضع مصداقيتها على المحك

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
أيام سينمائية سوريّة في سلطنة عمان
2022-10-03
بمبادرة من الهند.. إطلاق معسكر لتركيب 500 طرف اصطناعي لجرحى الحرب والأشخاص ذوي الإعاقة
2022-10-02
الجعفري يبحث مع معاون وزير الخارجية الهندي عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك
2022-10-02
المقداد لمعاون وزير الخارجية الهندي: إطلاق معسكر خاص بتركيب الأطراف الصناعية يعكس العمق الإنساني للعلاقات بين البلدين
2022-10-02
سورية تُعرب عن تضامنها مع كوبا الصديقة في مواجهة الإعصار “إيان”
2022-10-01
السفير آلا: أعمال العدوان الإسرائيلي في فلسطين وسورية جرائم حرب وانتهاك للقانون الدولي
2022-09-30
سورية وروسيا توقعان اتفاقية للتعاون الرياضي
2022-09-30
محليات
سورية تدين استمرار الاحتلال التركي ومرتزقته في جريمة قطع المياه عن مدينة الحسكة
2022-10-03
إعادة تأهيل جسر المشاة بين حي شمال الخط ودرعا المحطة
2022-10-03
الاتصالات تعلن أسماء المقبولين بمسابقة مديرية تقانة خدمة المواطن
2022-10-03
متحدياً إصابته… جريح من طرطوس يؤسس مشروعاً زراعياً
2022-10-03
أنشطة ترفيهية وجلسات توعية للأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم بالحسكة
2022-10-03
وفاة شخصين وإصابة آخر نتيجة تدهور سيارة بمنطقة القدموس
2022-10-03
إخماد حريق نشب في صهريج محروقات بمحطة وقود في حمص
2022-10-03
رياضة
النبك يتوج بطلاً لدوري كرة اليد للسيدات
2022-10-03
اختتام منافسات بطولة السويداء لرماية البندقية والمسدس
2022-10-03
تعادل ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني
2022-10-02
يوفنتوس يفوز على بولونيا بثلاثية في الدوري الإيطالي
2022-10-02
تعادل ليدز يونايتد وأستون فيلا من دون أهداف في الدوري الانكليزي
2022-10-02
المكسيكي بيريز يفوز بسباق سنغافورة لسباقات سيارات فورمولا 1
2022-10-02
اختتام منافسات بطولة السويداء بالشطرنج للمخضرمين
2022-10-02
اقتصاد
إجازة استثمار لمشروع تركيب محطة شمسية كهروضوئية لمنشأة صناعات زجاجية بحمص
2022-10-03
التجارة الداخلية تدعو أعضاء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أو ورثتهم إلى مراجعة الجمعيات
2022-10-03
ضبط محطة محروقات ومركز غاز مخالفين بريف دمشق
2022-10-03
تعاون فني وعلمي بين أكساد والمؤسسة العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب
2022-10-03
إنتاج أكثر من 11 ألف طن قطن في الحسكة
2022-10-03
أكثر من 196 ألف طن تقديرات إنتاج الحمضيات بطرطوس لهذا الموسم
2022-10-03
حراج درعا: أكثر من 771 ألف غرسة جاهزة للتوزيع
2022-10-03
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الشريط الإخباري
سورية تدين استمرار الاحتلال التركي ومرتزقته في جريمة قطع المياه عن مدينة الحسكة
إجازة استثمار لمشروع تركيب محطة شمسية كهروضوئية لمنشأة صناعات زجاجية بحمص
أيام سينمائية سوريّة في سلطنة عمان
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الخارجية: عدم قيام الأمم المتحدة ومنظماتها بدورها في إدانة الممارسات التركية يضع مصداقيتها على المحك
2022-10-03
2022-10-03
najwa
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سورية تدين استمرار الاحتلال التركي ومرتزقته في جريمة قطع المياه عن مدينة الحسكة
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الخارجية: تجاهل هذه الجريمة من قبل مدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان كفيل بتعرية أجنداتهم الحقيقية ومعاييرهم المزدوجة
انظر ايضاً
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