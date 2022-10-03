4.5 ملايين لاجئ من دونباس وأوكرانيا وصلوا إلى روسيا

موسكو-سانا

وصل عدد اللاجئين القادمين من أوكرانيا وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك إلى الأراضي الروسية إلى أكثر من 4.5 ملايين شخص منذ شهر شباط الماضي.

ونقلت وكالة تاس عن مصدر مسؤول في وكالات إنفاذ القانون قوله: “إن العدد الإجمالي للاجئين الذين وصلوا إلى الأراضي الروسية من أوكرانيا ودونباس منذ شباط الماضي بلغ 4.5 ملايين شخص، بمن فيهم 685 ألف طفل”.

يشار إلى أن إجلاء واسع النطاق للسكان المدنيين بدأ من المناطق المذكورة أعلاه بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس، ونزع سلاح أوكرانيا واجتثاث النازية.

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