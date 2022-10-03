اكتشاف عملات برونزية عمرها أكثر من ألفي عام شمال غرب الصين

بكين-سانا

اكتشف علماء آثار صينيون عملات برونزية بين أطلال دار لسك العملة عمرها أكثر من ألفي عام في مدينة شيآن حاضرة مقاطعة شنشي شمال غرب الصين.

ونقلت شينخوا عن تشانغ جيان فنغ الباحث في معهد علم الآثار التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية قوله: إنه إلى جانب العملات المعدنية ذات القيم الاسمية والأشكال المختلفة، تم اكتشاف أكثر من 100 حفرة رماد وأطلال ثلاثة منازل و 11 فرناً و18 بئراً، وثلاثة أماكن للصهر والصب.

وبين تشانغ أن جميع الآثار تعود إلى عهد أسرة هان الغربية بين عامي 202 قبل الميلاد و25 بعد الميلاد، وينتمي بعضها إلى فترة قصيرة العمر في عهد وانغ مانغ بين عامي 9 و23 بعد الميلاد، لافتاً إلى أهمية الاكتشافات البالغة في دراسة تكنولوجيا سك العملات والتغيرات في السياسات النقدية والاقتصادية في ذلك الوقت.

وكان علماء الآثار من معهد علم الآثار ومعهد شيآن لحماية الآثار الثقافية وعلم الآثار بدؤوا في كانون الأول عام 2015 أعمال التنقيب في الموقع بصورة مشتركة، حيث بدأت جولة التنقيب الأخيرة في آذار عام 2021.

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