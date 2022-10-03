أوفغيم تحذر من خطر نقص إمدادات الغاز الكبير الشتاء المقبل

لندن-سانا

حذرت الهيئة البريطانية المنظمة للطاقة أوفغيم من أن البلاد تواجه “خطراً كبيراً” في نقص إمدادات الغاز هذا الشتاء، ومن احتمال دخولها حالة طوارئ في ظل تفاقم أزمة الطاقة، التي تضرب أوروبا نتيجة تداعيات الأزمة الأوكرانية.

ونقلت صحيفة “ذي تايمز” البريطانية عن “أوفغيم” قولها: “إن بريطانيا معرضة لخطر كبير من نقص الغاز هذا الشتاء، ومن المحتمل أن تدخل حالة طوارئ بإمدادات الغاز، التي قد تنقطع عن بعض محطات الطاقة العاملة بالغاز ما يؤدي إلى توقفها عن توليد الكهرباء”.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المرجح أن يزيد هذا التصريح من الخوف من انقطاع التيار الكهربائي المخطط له، كون بريطانيا تعتمد على محطات الطاقة الكهربائية، التي تعمل بالغاز لتلقي أكبر حصة من إمدادات الكهرباء وبالتالي سيكون الشتاء المقبل أكثر صعوبة من سابقه.

وكانت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية كشفت في آب الماضي أن لندن تحاول إقناع الدول الأوروبية بعدم التخلي عن دعم وضخ الأسلحة إلى نظام كييف، وسط تزايد القلق في أوساط أوروبا من تداعيات الأزمة الأوكرانية وما نتج عنها من ارتفاع في أسعار الطاقة والأغذية.

وبعد أن أطلقت روسيا عملية خاصة لحماية دونباس فرضت الدول الغربية عقوبات واسعة النطاق ضد موسكو ما انعكس مشاكل اقتصادية للولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي تضمنت ارتفاعاً حاداً في أسعار الوقود والمواد الغذائية.

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