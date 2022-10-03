إضراب شامل في رام الله والبيرة احتجاجاً على جرائم الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

عم إضراب شامل مدينتي رام الله والبيرة بالضفة الغربية احتجاجاً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الفلسطينيين، والتي كان أحدثها استشهاد شابين فلسطينيين برصاصه فجر اليوم في مخيم الجلزون شمال رام الله.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الإضراب الذي دعت له حركة فتح شمل جميع مناحي الحياة.

وقالت حركة فتح في بيان: إن الإضراب وفاء لدماء الشهداء، داعية الفلسطينيين إلى الخروج بمظاهرات حاشدة في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة رداً على استهانة قوات الاحتلال بالدم الفلسطيني والاستمرار بمجازرها ضده.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc