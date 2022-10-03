الأمم المتحدة تعلن عدم التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد الهدنة في اليمن

نيويورك-سانا

أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، عدم التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد الهدنة في اليمن.

ونقل موقع قناة روسيا اليوم عن مكتب غروندبرغ ، قوله في بيان اليوم إن “المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، يعرب عن أسفه لفشل التوصل إلى اتفاق اليوم، لأن الهدنة الممتدة والموسعة من شأنها أن توفر فوائد حاسمة إضافية للسكان”، مشيراً إلى أن غروندبرغ سيستمر في العمل مع كلا الجانبين لمحاولة إيجاد حلول والتوصل بسرعة إلى اتفاق.

ودعا غروندبرغ جميع الأطراف إلى الحفاظ على الهدوء والامتناع عن الاستفزازات، أو أي أعمال قد تؤدي إلى تصعيد العنف.

وأكد غروندبرغ أن اليمنيين يحتاجون إلى إنهاء الحرب، من خلال عملية سياسية شاملة وتسوية تفاوضية، مشيراً إلى أن الهدنة التي بدأت في الـ 2 من نيسان الماضي قدمت فرصة تاريخية حقيقية لليمن.

وكان الوفد اليمني المفاوض حمل أمس دول العدوان، مسؤولية الوصول بالتفاهمات لطريق مسدود من جراء تعنتهم وتنصلهم من التدابير، التي تخفف معاناة الشعب اليمني، مشيراً إلى أنه مارس أقصى درجات ضبط النفس تجاه خروقات العدوان، وذلك لإعطاء المزيد من الوقت للمداولات والجهود الأممية.

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