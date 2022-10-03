وزيرا خارجية أرمينيا وأذربيجان يناقشان مسار العمل على معاهدة سلام بين البلدين

جنيف-سانا

بحث وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان ونظيره الأذربيجاني جيون بيراموف في جنيف اليوم مسار العمل على معاهدة السلام، بعد أن تم التوصل بين البلدين في وقت سابق إلى وقف لإطلاق النار.

ونقلت وكالة تاس عن وزارة الخارجية الأرمينية قولها في بيان اليوم: إن “الوزير الأرميني التقى مساء اليوم وزير الخارجية الأذربيجاني لبدء مسار العمل على معاهدة السلام، بعد أن تم التوصل بينهما في وقت سابق إلى وقف لإطلاق النار”.

وكان رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان قال أمس: إن “وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجانا سيجتمعان في جنيف لبدء العمل على معاهدة سلام بين البلدين”.

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