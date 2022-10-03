(هناس) في أول أيام السينما الإيرانية على مسرح الدراما في دار الأسد

دمشق-سانا

تزامنا مع انطلاق الأسبوع الثقافي الإيراني أقامت المستشارية الثقافية الإيرانية في سورية بالتعاون مع وزارة الثقافة أيام السينما الإيرانية التي افتتحت اليوم بفيلم هناس ويعني (الروح)، وذلك على مسرح الدراما في دار الأسد للثقافة والفنون.

فقبل عشر سنوات اغتيل العالم النووي الإيراني داريوش رضائي نجاد بإطلاق النار عليه أمام أعين زوجته وابنته، وبعد استشهاده باتت زوجته شهرة بيراني واحدة من أكثر النساء تأثيراً في الدفاع عن إيران ومبادئها، لتأتي قصة اغتيال نجاد جوهر فيلم (هناس) الذي يروي جزءاً من حياة الشهيد، مصوراً جهوده العلمية.

ويعتبر هناس من الأفلام التي تقدم فرصة اطلاع شعوب العالم على جزء من المصاعب التي واجهها الشعب الإيراني طوال العقود المنصرمة، ويتعرفون على أكبر ضحايا الجرائم المعادية لحقوق الإنسان.

الفيلم من إخراج حسين دارابي وإعداد محمد رضا شفاه، ويلعب بهروز شعيب دور الشهيد رضائي نجاد ومريلا زراعي دور شهرة بيراني زوجة الشهيد.

وعقب الفيلم أقيمت ندوة حوارية مع مخرج الفيلم من قبل الجمهور الذي كان جلهم من طلاب المعهد العالي للسينما، إذ ناقشوا تفاصيل العمل وتقنياته الفنية والإخراجية، وتم طرح أفكار عدة عن أبطال الفيلم الحقيقيين، وكيفية تجسيد صورة المجتمع الإيراني بشكل استراتيجي بعيداً عن التفاصيل الاجتماعية العميقة.

وأكد دارابي أن مشاهد اغتيال العالم الإيراني في الفيلم تم تجسيدها بشكل واقعي دقيق، كما حصلت بالفعل، وكيف تناثر دم الشهيد على وجه ابنته التي حولها مستقبلاً إلى بطلة مقاومة تاريخية.

يذكر أن أيام السينما الإيرانية مستمرة حتى الثلاثاء المقبل، وسيعرض خلالها أفلام الأبيض المتوسط وحوض الرسم وحبة سكر والملائكة الإيرانية.

محاسن العوض

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