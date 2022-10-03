المجلس السياسي الأعلى في اليمن يدعو قوى العدوان لإنهاء حصارها بشكل فوري

صنعاء-سانا

دعا المجلس السياسي الأعلى في اليمن قوى العدوان إلى إنهاء حصارها على الشعب اليمني بشكل فوري، مؤكداً أن القوات المسلحة اليمنية لن تقف مكتوفة الأيدي إذا استمر العدوان والحصار على البلاد.

ونقلت وكالة سبأ اليمنية عن المجلس قوله في بيان اليوم: إن “قواتنا المسلحة لن تقف مكتوفة الأيدي، إذا استمر العدوان والحصار”.

وجدد المجلس السياسي الأعلى التأكيد على أن القوات المسلحة قادرة على الدفاع عن الشعب اليمني، وحمايته واستعادة حقوقه.

ويأتي هذا البيان بعد ساعات قليلة من انتهاء الهدنة المؤقتة، دون الاتفاق على تمديدها جراء تعنت ومراوغة قوى العدوان، ورفضها رفع الحصار عن الشعب اليمني.

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