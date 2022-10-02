طقس الغد.. الحرارة إلى انخفاض مع بقائها أعلى من معدلاتها

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة غداً للانخفاض قليلاً مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 3 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي مترافق بمرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً حاراً نسبياً، بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع فرصة لهطل زخات متفرقة من المطر فوق المناطق الساحلية والشمالية الغربية خلال ساعات الليل، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والبادية، والرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..