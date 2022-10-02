قوات نظام كييف تمنع آلاف المدنيين من الوصول للأجزاء المحررة في زابوروجيه

موسكو-سانا

أعلن عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه فلاديمير روغوف أن قوات نظام كييف تمنع آلاف المدنيين من الوصول إلى الجزء المحرر من المقاطعة.

ونقلت وكالة نوفوستي عن روغوف قوله إن: “قوات كييف لم تسمح للأشخاص الذين يرغبون بمغادرة المنطقة وهم بالآلاف بالوصول إلى الأجزاء المحررة”.

وكانت إدارة مدينة اينرغودار في المقاطعة ذاتها أعلنت أمس أن إحدى القذائف التي أطلقتها قوات نظام كييف أصابت أنبوباً لمحطة الطاقة الحرارية على بعد كيلومتر واحد من محطة زابوروجيه النووية.

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