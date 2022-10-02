الصين تضم رواد فضاء استعداداً لمهمات فضائية مستقبلية

بكين-سانا

أعلنت وكالة الفضاء المأهول الصينية اليوم أنها ستضم ما بين 12 إلى 14 رائد فضاء احتياطياً جديداً استعداداً لمهمات رحلات الفضاء المستقبلية.

ونقلت وكالة شينخوا الصينية عن وكالة الفضاء قولها: “من بين رواد الفضاء الاحتياطيين الجدد الذين يمثلون الدفعة الرابعة سيكون هناك ما بين سبعة إلى ثمانية طيارين للمركبات الفضائية، وخمسة إلى ستة سيكونون من مهندسي رحلات الفضاء واختصاصيي الحمولة”.

وأشارت إلى أنه “سيتم اختيار مهندسي رحلات الفضاء من بين أولئك الذين يعملون في مجال البحث العلمي والأعمال الهندسية في هندسة الفضاء الجوي والمجالات ذات الصلة في حين سيختار اختصاصيو الحمولة من الباحثين الذين يركزون على علوم الفضاء وتطبيقاته”.

وأوضحت الوكالة أنه “من المتوقع أن يتم الانتهاء من ضم رواد الفضاء الجدد في غضون عام ونصف العام”.

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