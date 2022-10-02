نوفاك: إصلاح البنية التحتية في التيار الشمالي أمر ممكن إلا أنه يتطلب الوقت والمال

موسكو-سانا

أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك انه يمكن إصلاح الضرر الذي لحق بالبنية التحتية لخط غاز التيار الشمالي الذي ينقل الغاز الروسي، إلى أوروبا إلا أن الأمر يستغرق وقتاً وأموالاً كثيرة.

ونقلت وكالة تاس عن نوفاك قوله اليوم: “بالتأكيد هناك إمكانيات تقنية لإصلاح البنية التحتية في التيار الشمالي لكن الأمر يستغرق وقتاً وأموالاً كثيرة”.

وأضاف نوفاك أن الولايات المتحدة وأوكرانيا وبولندا أعلنوا في الماضي أن هذه البنية التحتية للتيار لن تعمل وأنهم سيفعلون كل شيء من أجل هذا، ولذلك يجب أن ننظر بجدية في هذا الأمر فقد يكون لهم مصلحة في تعطيل هذا الخط.

وأعلنت شركة نورد ستريم ايه جي المشغلة لخطي التيار الشمالي أنه من المخطط البدء في تقييم الأضرار بعد تلقي التصاريح الرسمية بينما لا يمكن السماح بالوصول إلى المنطقة المطلوبة إلا بعد استقرار الضغط في البنية التحتية وتوقف التسرب.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أكدت الأسبوع الماضي أن حادثة تسرب الغاز من خطوط السيل الشمالي وقعت في المنطقة التي تسيطر عليها الاستخبارات الأمريكية مطالبة الرئيس الأمريكي جو بايدن بإصدار رد حول ما إذا كانت واشنطن نفذت تهديدها بشأن وقف عمل خطوط الأنابيب.

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