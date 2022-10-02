SCS-NET
الشريط الإخباري

مجلس الدوما الروسي يعلن حدود المناطق الجديدة في روسي

2022-10-02

موسكو-سانا

أعلن مجلس الدوما الروسي اليوم أن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون ستصبح جزءاً من روسيا داخل الحدود، التي كانت موجودة يوم إنشائها، وفقاً للمعاهدات المقدمة للمجلس.

وذكرت وكالة نوفوستي أن مجلس الدوما سينظر في مسودة قوانين دستورية، حول انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا في جلسة عامة يوم غد.

يذكر أن موسكو وقعت في الـ 30 من أيلول الماضي مع جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه اتفاقيات لانضمامهم إلى الاتحاد الروسي.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc

انظر ايضاً

مباحثات سورية روسية في مجال التعاون الثقافي والديني

موسكو-سانا بحث وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد مع نواب مجلس الدوما الروسي التعاون …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved