مجلس الدوما الروسي يعلن حدود المناطق الجديدة في روسي

موسكو-سانا

أعلن مجلس الدوما الروسي اليوم أن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون ستصبح جزءاً من روسيا داخل الحدود، التي كانت موجودة يوم إنشائها، وفقاً للمعاهدات المقدمة للمجلس.

وذكرت وكالة نوفوستي أن مجلس الدوما سينظر في مسودة قوانين دستورية، حول انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا في جلسة عامة يوم غد.

يذكر أن موسكو وقعت في الـ 30 من أيلول الماضي مع جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه اتفاقيات لانضمامهم إلى الاتحاد الروسي.

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