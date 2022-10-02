زينيت بطرسبورغ يفوز على منافسه روستوف في الدوري الروسي الممتاز

موسكو-سانا

فاز فريق زينيت بطرسبورغ على منافسه روستوف بنتيجة 3-1، ضمن الجولة الـ 11 للدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وسجل أهداف زينيت كل من اللاعبين البرازيليين مالكوم فيليبي سيلفا دي أوليفيرا ووينديل والروسي دالير كوزيايف في الدقائق 14و 65 و 77 على الترتيب.

بينما سجل المهاجم نيكولاي كوميلتشينكو هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة 47 من زمن اللقاء.

وحقق فريق زينيت بطرسبورغ بذلك انتصاره السابع على التوالي، ليرفع رصيده إلى 29 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد روستوف عند 22 نقطة، وتراجع إلى المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري.

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