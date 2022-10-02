اختتام مهرجان ليالي الموشحات والقدود الحلبية (صنع بسحر)

حلب-سانا

اختتمت مساء اليوم على خشبة مسرح دار التربية في حلب فعاليات مهرجان ليالي الموشحات والقدود الحلبية (صنع بسحر)، والذي تقيمه الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.

وتضمن المهرجان في يومه الثاني الذي أحيته الفرقة الموسيقية، بقيادة المايسترو معاذ قرقناوي، وبمشاركة عدد من الفنانين بحلب مجموعة من الأغاني والموشحات الحلبية من أربعة مقامات، وهي البيات والسيكا والحجاز والرست.

وقدم الفنان عبود حلاق مجموعة من الموشحات والقدود من مقام البيات، وقال في تصريح لمراسلة سانا: إن المهرجان عرض وصلات متنوعة من القدود والموشحات، لأبناء مدينة عاشقة للقدود الحلبية التراثية والتي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من هويتها الفنية التي ورثناها عن الأجداد والآباء.

وشارك الفنان مصطفى هلال بتقديم باقة من القدود والموشحات من مقام الرست، لافتاً إلى أن إقامة هذه النشاطات تشكل دعوة للأجيال القادمة، للحفاظ على تراث مدينة حلب الغنية بالقدود والموشحات الفنية.

وبين الفنان حمزة راجح أن شغفه وعشقه للقدود الحلبية دفعه لدراسة الغناء والعزف في معهد صباح فخري، وشارك بتقديم باقة من القدود من مقام السيكا، مشيراً إلى أهمية الحفاظ على التراث السوري الأصيل في كل المحافظات، وتسليط الضوء عليه.

ولفت الفنان أحمد جاكيري إلى أن المهرجان هو توثيق للتراث الحلبي الأصيل الذي ورثناه من الفنانين الكبار، أمثال صباح فخري وصبري مدلل، وتأكيد على أن حلب عادت إليها الأفراح والفعاليات الفنية.

بريوان محمد

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