ضبط معمل لصناعة الحلوى في اللاذقية للمخالفة بالشروط الصحية

اللاذقية-سانا

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية ضبطاً تموينياً، بحق معمل لصناعة حلوى العبيدية (فستق وجوز هند محلى)، للمخالفة بالشروط الصحية.

وأوضح المهندس أحمد زاهر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لمراسلة سانا أن المعمل يقوم بالعمل ضمن شروط غير صحية، كما تم حجز كمية 6 عبوات بلاستيكية، تحوي أصبغة وملونات، لا تحوي أي مواصفة ومجهولة الصلاحية، وتمت إحالة المخالف للقضاء.

وأشار زاهر إلى أنه تم تنظيم 31 ضبطاً تموينياً في اللاذقية وجبلة، منها بمخالفة نقص وزن ربطات الخبز المعدة للبيع للمواطنين في مخابز عدة، وتم تغريم المخالفين بمبلغ 9 ملايين وثمانمئة ألف ليرة سورية، وضبط بمخالفة الإتجار بمادة البنزين، بطريقة غير مشروعة، وضبط بفرم لحم بشكل مسبق، وضبوط أخرى لعدم حيازة فواتير شراء وعدم إعلان عن الأسعار.

وأضاف: كما تم سحب ثماني عينات لمواد غذائية وغير غذائية، لإجراء التحاليل اللازمة، وبيان مدى مطابقتها للمواصفات القياسية السورية.

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