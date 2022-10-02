انطلاق فعاليات مهرجان أم الربيعين الثقافي في دورته الـ 22

طرطوس-سانا

تضمن اليوم الأول من فعاليات مهرجان أم الربيعين الثقافي في دورته الـ 22 الذي انطلق مساء اليوم في المركز الثقافي العربي بمدينة طرطوس، معرضاً للفن التشكيلي والنحت وأمسية أدبية شعرية، بمشاركة عدد من الفنانين والأدباء من محافظات عدة، وتكريماً للشاعر عبد اللطيف محرز تقديراً لإبداعاته الشعرية.

المهرجان الذي انطلق تحت عنوان (سورية البيدر الغني.. صامدون) قالت عنه مديرة المهرجان ألوان عبد الهادي في تصريح لمراسلة سانا: إن مهرجان أم الربيعين الثقافي يقام على مدى ثلاثة أيام في ثقافي طرطوس وصافيتا، وهو إحياء لرحيل الأديب الصحفي والشاعر إبراهيم عبد الهادي، ويتضمن فعاليات ثقافية فنية وأدبية، بمشاركة عدد من الفنانين والشعراء والأدباء من حلب

وحمص واللاذقية والسويداء وطرطوس.

الشاعر محي الدين محمد رئيس فرع اتحاد الكتاب العرب في طرطوس سابقاً، قدم عدداً من القصائد الوجدانية، وأكد أهمية المهرجان الذي بات محطة ثقافية غنية، تجمع أدباء وفنانين من محافظات سورية عدة، يقدمون فيه نتاجهم الثقافي.

الشاعر بسام حمودة رأى أن المهرجان لقاء فكري فني ثقافي يلخص تجارب إبداعية متنوعة.

وشاركت سمر ياغي من حلب بعدة قصائد وجدانية من الشعر الحديث، تغنت في إحداها بحلب الشهباء، ورات في المهرجان تبادلاً للثقافة المعرفية بين نخبة من أدباء الوطن.

وقدمت هدى أمون من حمص لوحة تعبيرية عن الفتاة الحالمة، وهي عبارة عن غلاف لروايتها الأولى، وقرأت نصين نثريين حملا الطابع الوجداني.

المحامي ياسر محرز ابن الشاعر عبد اللطيف محرز، رأى في تكريم المبدعين وهم على قيد الحياة خطوة رائعة، تنم عن تقدير أهل الأدب، لافتاً إلى أن المسيرة الإبداعية للشاعر محرز التي تمتد منذ عام 1989 تحوي 15 مخطوطة، و4 دراسات، ورغم بلوغه سن الـ 91 لا يزال في قمة عطائه، وحتى هذه اللحظة لا يزال يكتب، ليرفد الحياة الثقافية بمزيد من النتاج الشعري والأدبي.

فاطمة حسين

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