المحكمة الدستورية في روسيا تصدق على انضمام المناطق الجديدة للبلاد

موسكو-سانا

صدقت المحكمة الدستورية في روسيا على وثائق قدمها الرئيس فلاديمير بوتين، بشأن انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون إلى قوام البلاد.

ووفق موقع روسيا اليوم، تم نشر القرارات الأربعة على الموقع الإلكتروني للمحكمة الدستورية للاتحاد الروسي.

بدوره قال رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين “إن مجلس الدوما سينظر في مشروعات قوانين دستورية، واتفاقيات التصديق على الأراضي الجديدة غداً”.

يذكر أن موسكو وقعت في الـ 30 من أيلول الماضي مع جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، اتفاقيات لانضمامهم إلى الاتحاد الروسي.

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