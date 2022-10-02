توزيع مساعدات غذائية روسية في بلدة السويمرة بريف درعا

درعا-سانا

وزع مركز التنسيق الروسي اليوم، مساعدات غذائية لأهالي بلدة السويمرة، في منطقة اللجاة بريف درعا.

وذكر رئيس مجلس بلدة السويمرة محسن العتيق في تصريح لمراسل سانا أن المساعدات الإنسانية تعبير صادق عن عمق العلاقات بين الشعبين السوري والروسي.

وقال أحد وجهاء البلدة حسين السمير: إن هذه المساعدات تترك أثراً إيجابياً كبيراً في نفوس الأهالي.

وعبر مختار البلدة حسن الشمري عن شكر أهالي البلدة لوقوف روسيا الاتحادية إلى جانب الشعب السوري، حتى يتجاوز محنته.

مسؤول مركز التنسيق الروسي فاربيوف ألكسندر أشار إلى أن المركز وزع 450 حصة غذائية لأهالي بلدة السويمرة، من الأسر الفقيرة، وذوي الشهداء، وذوي الاحتياجات الخاصة، لافتاً إلى أن ذلك يأتي في إطار الصداقة المتينة القائمة بين الشعبين الروسي والسوري.

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