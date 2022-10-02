معرض (شبابنا أملنا) بالمركز الثقافي لبلدة المزرعة في ريف السويداء

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
الجعفري يبحث مع معاون وزير الخارجية الهندي عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك
2022-10-02
المقداد لمعاون وزير الخارجية الهندي: إطلاق معسكر خاص بتركيب الأطراف الصناعية يعكس العمق الإنساني للعلاقات بين البلدين
2022-10-02
سورية تُعرب عن تضامنها مع كوبا الصديقة في مواجهة الإعصار “إيان”
2022-10-01
السفير آلا: أعمال العدوان الإسرائيلي في فلسطين وسورية جرائم حرب وانتهاك للقانون الدولي
2022-09-30
سورية وروسيا توقعان اتفاقية للتعاون الرياضي
2022-09-30
إيرواني: نقدر جهود سورية في تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية
2022-09-30
السفير صباغ: مواصلة تسييس (ملف الكيميائي) في سورية تؤكد الانتقائية وازدواجية المعايير
2022-09-29
محليات
توزيع مساعدات غذائية روسية في بلدة السويمرة بريف درعا
2022-10-02
160 تلميذاً في حمص يتقدمون لاختبار تحديد المستوى ضمن منهاج الفئة (ب)
2022-10-02
خطة لزراعة 93387 هكتاراً بالقمح في درعا
2022-10-02
توزيع مساعدات غذائية ومنزلية لأكثر من 34 ألف أسرة في السويداء خلال 3 أشهر
2022-10-02
تستمر لخمسة أيام.. فعالية ترفيهية لذوي الشهداء والجرحى في نادي الضباط باللاذقية
2022-10-02
قرار بتشكيل لجنة مركزية للحوافز والعلاوات والمكافآت
2022-10-02
صناعة الزبيب… موروث حافظ على حضوره في الساحل السوري
2022-10-02
رياضة
روما يفوز على إنتر ميلان بهدفين مقابل هدف واحد في الدوري الإيطالي
2022-10-02
المصرية ميار شريف تتوج بلقب بطولة بارما للتنس
2022-10-02
الفارس السوري رامي شاهين يتوج بلقب الجائزة الكبرى في بطولة عياد الدولية لقفز الحواجز
2022-10-02
تعادل منتخب سورية لكرة القدم للناشئين مع نظيره الأردني سلباً في التصفيات الآسيوية
2022-10-01
تعادل الجيش مع تشرين في ختام الجولة الثالثة من الدوري الممتاز لكرة القدم
2022-10-01
برشلونة يفوز على ريال مايوركا في الدوري الإسباني
2022-10-01
اختتام البطولة العربية للأندية الأبطال للدراجات
2022-10-01
اقتصاد
النفط والإسكان تبحثان متابعة تنفيذ مشروع فتح منجم جنوب الأبتر
2022-10-02
غازبروم: نزود أوروبا بالغاز بما يعادل 41.7 مليون متر مكعب يومياً عبر أوكرانيا
2022-10-02
خطة لزراعة أكثر من 89 ألف هكتار بالمحاصيل والخضار الشتوية بالسويداء
2022-10-02
بهدف زيادة كمية الغاز المنتجة… بدء التشغيل التجريبي لضواغط معمل غاز جنوب الوسطى
2022-10-01
غازبروم الروسية تبلغ باستحالة توريد الغاز إلى إيطاليا عبر النمسا اليوم
2022-10-01
يبدأ تسويقه غداً.. عملية قطاف محصول القطن مستمرة بدير الزور
2022-10-01
نحو 2.1 مليار ليرة قيمة الأدوية المستجرة للجهات الصحية بالسويداء
2022-10-01
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الشريط الإخباري
الجعفري يبحث مع معاون وزير الخارجية الهندي عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك
النفط والإسكان تبحثان متابعة تنفيذ مشروع فتح منجم جنوب الأبتر
جامعة دمشق تعلن بدء التسجيل للدورة التكميلية لطلاب السنة الرابعة في نظام التعليم المفتوح
انطلاق توزيع بطاقة جريح الوطن الإلكترونية
الرئيس الأسد يصدر المرسوم المتضمن أسماء أعضاء مجالس مدن مراكز المحافظات الفائزين بانتخابات الإدارة المحلية
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً متضمناً أسماء أعضاء مجالس المحافظات الفائزين بانتخابات الإدارة المحلية
المقداد لمعاون وزير الخارجية الهندي: إطلاق معسكر خاص بتركيب الأطراف الصناعية يعكس العمق الإنساني للعلاقات بين البلدين
الحرارة أعلى من معدلاتها والجو صحو بشكل عام
معرض (شبابنا أملنا) بالمركز الثقافي لبلدة المزرعة في ريف السويداء
2022-10-02
معرض شبابنا أملنا
2022-10-02
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