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الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بتحرك فوري لوقف جرائم الاحتلال

2022-10-02

القدس المحتلة-سانا

جددت وزارة الخارجية الفلسطينية مطالبة المجتمع الدولي بتحرك فوري، وممارسة ضغط حقيقي على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وانتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.

وأدانت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا اعتداءات عصابات المستوطنين على الفلسطينيين، وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، مشيرة إلى أنها تتم يومياً بحماية قوات الاحتلال لتوسيع الاستيطان وتكريس الفصل العنصري.

وشددت الخارجية على أن غياب المساءلة الدولية لـ (إسرائيل) وإفلاتها المستمر من العقاب يشجعها على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم ويوفر لها البيئة الدولية المناسبة للتمادي في تخريب أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

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