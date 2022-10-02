عملية جراحية نوعية لاستئصال ورم من وجه سيدة في مشفى الباسل التخصصي بكرم اللوز

حمص-سانا

نجح فريق طبي بمشفى الباسل التخصصي بكرم اللوز في حمص، بإجراء عملية جراحية نادرة ومعقدة لاستئصال ورم قاعدي الخلايا من وجه سيدة ثمانينية.

وأوضح الدكتور سمير صباغ الاختصاصي في جراحة الوجه والفكين في تصريح لمراسلة سانا أنه لدى مراجعة المريضة قسم الجراحة الفكية في المشفى بشكاية ظهور ورم ناكس وحشي “الحجاج الأيسر”، منذ ثلاث سنوات، تم أخذ خزعة استقصائية للورم والمنطقة المحيطة.

وأضاف صباغ: إنه تم اتخاذ إجراءات عدة شملت تصوير طبقي لتحري أي انتقالات ورمية في كل من الرأس والعنق والصدر والبطن مع استشارة طبيب الأشعة، واستشارة أطباء العينية من أجل تحري سلامة العين، وفحص القدرة البصرية.

وبين أن خطورة العمل الجراحي تكمن في منطقة الاستئصال الواسعة وحساسيتها، بسبب وصول الورم إلى جسم العين، وضرورة إجراء طعم جلدي لتعويض مكان الورم، لافتاً إلى أنه تم استئصال الورم بشكل كامل، والمحافظة على كرة العين لعدم وجود أي ارتشاحات ضمنها طبقاً للدراسة الشعاعية، والتعويض بطعم جلدي ذاتي مأخوذ من الوجه الأمامي للفخذ، مع إجراء تصنيع للجفن السفلي.

وأكد الدكتور صباغ أن المريضة حالياً بحالة صحية جيدة، وتتماثل للشفاء.

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