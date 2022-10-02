إصابة فلسطينيين جراء اعتداء قوات الاحتلال ومستوطنيه عليهم بنابلس

القدس المحتلة-سانا

أصيب عدد من الفلسطينيين بينهم مسعفون اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه عليهم عند مدخل بلدة بيت فوريك جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن مجموعة من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال اعتدت على مركبات الفلسطينيين عند مدخل بيت فوريك ما أدى إلى تضرر بعضها كما اعتدوا على طواقم الهلال الأحمر خلال نقلهم حالة إسعافية من القرية إلى أحد المشافي ما أدى إصابة عدد منهم برضوض.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز السام باتجاه الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.

وأدانت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اعتداء قوات الاحتلال ومستوطنيه على طواقم الهلال الأحمر أثناء تأديتهم واجبهم الإنساني مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل الفاعل والحقيقي لحماية القانون الدولي الذي ينتهكه الاحتلال دون خوف من العقاب أو المساءلة.

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