قرار بتشكيل لجنة مركزية للحوافز والعلاوات والمكافآت

دمشق-سانا

أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس اليوم قراراً بتشكيل لجنة دائمة تسمى (اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات والمكافآت) برئاسة وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف.

وتتكون اللجنة من عضوية كل من: “ياسر الأحمد معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، ومنهل هناوي معاون وزير المالية، وأحمد الملحان وكيل الجهاز المركزي للرقابة المالية، والدكتور محمود صالح معاون الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء للشؤون القانونية، والمهندس محمد الصباغ مدير مركز الموارد البشرية في وزارة التنمية الإدارية، وطلال عليوي ممثلاً عن الاتحاد العام لنقابات العمال، والدكتورة نبال بكفلوني مديرة مركز تطوير الإدارة والإنتاجية في وزارة الصناعة، ومدير إدارة الموارد البشرية في وزارة التنمية الإدارية (أميناً للسر)”.

ووفق القرار فإن مهمة اللجنة تشمل..

– إقرار أنظمة الحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت التي تضعها اللجان الفرعية في الجهات العامة، ليصار إلى إصدارها من قبل الوزير المختص.

– إقرار الوحدة المعيارية والإنتاج المعياري والزمن المعياري لكل نشاط فرعي ضمن مجموعة الأنشطة لدى كل جهة عامة.

– إقرار الأداء المعياري لمجموعات الأنشطة وتوحيدها في الجهات ذات طبيعة العمل والأنشطة المتشابهة.

– دراسة تقارير التتبع المرفوعة من اللجان الفرعية في الجهات العامة، ودراسة أثر النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي على تحسين الأداء المؤسساتي.

– متابعة إجراءات تنفيذ النظام النموذجي للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت في الجهات العامة.

ووفق القرار ترفع اللجنة تقريراً سنوياً لرئيس مجلس الوزراء حول تطبيق أحكام المرسوم رقم (252) لعام 2022، وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو كلما دعت الحاجة لذلك وتستعين بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص.

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