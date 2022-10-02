غازبروم: نزود أوروبا بالغاز بما يعادل 41.7 مليون متر مكعب يومياً عبر أوكرانيا

موسكو-سانا

أعلنت شركة غازبروم الروسية أنها تزود أوروبا بالغاز الطبيعي عبر أوكرانيا بحجم 41.37 مليون متر مكعب يومياً، عبر نقطة العبور سودجا في أوكرانيا.

ونقلت تاس عن الشركة قولها اليوم في بيان: “غازبروم تضخ الغاز عبر أوكرانيا بالحجم الذي أكده الجانب الأوكراني عند 41.7 مليون متر مكعب، اعتباراً من اليوم عبر محطة ضخ الغاز سودجا فيما رفض الجانب الأوكراني تأكيد طلبات الضخ عبر نقطة سوخرانوفكا”.

وبلغ حجم الغاز العابر 41.7 مليون متر مكعب في اليوم السابق وفقاً للبيانات الموجودة على الموقع الإلكتروني لمشغل نظام نقل الغاز في أوكرانيا.

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