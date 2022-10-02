مقتل سبعة أشخاص جراء القصف الأوكراني لأراضي دونيتسك

دونيتسك-سانا

أعلن مقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الشعبية اليوم مقتل سبعة مدنيين في قصف أوكراني لأراضي الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن المقر قوله في بيان: “على مدار الساعات الـ 24 الماضية لقي سبعة أشخاص مصرعهم وأصيب 10 آخرون جراء قصف القوات الأوكرانية لأراضي الجمهورية”.

وتواصل القوات الأوكرانية استهداف الأحياء المدنية والبنى التحتية بشكل يومي لمختلف المناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية موقعة الضحايا بين المدنيين.

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