الرئيس الأسد يصدر المرسوم المتضمن أسماء أعضاء مجالس مدن مراكز المحافظات الفائزين بانتخابات الإدارة المحلية

دمشق-سانا
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم (258) المتضمن أسماء أعضاء مجالس مدن مراكز المحافظات الفائزين بانتخابات الإدارة المحلية التي جرت بتاريخ 18-9-2022.
المرسوم رقم (258)
رئيس الجمهورية
– بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 تاريخ 23-8-2011 م وتعديلاته.
– وعلى أحكام قانون الانتخابات العامة رقم 5 تاريخ 24-3-2014.
– وعلى المرسوم رقم 216 تاريخ 3-8-2022 م المتضمن تحديد موعد انتخاب المجالس المحلية لعام 2022 م.
– وعلى القرار رقم 1452/ق تاريخ 3-8-2022 م المتضمن تحديد عدد أعضاء مجالس الوحدات الإدارية الصادر عن وزير الإدارة المحلية والبيئة.
– وعلى محاضر اللجان القضائية الفرعية في المحافظات.
يرسم ما يلي:
المادة (1) يسمى السادة الفائزون في الانتخابات الجارية بتاريخ 18-9-2022 والمبينة أسماؤهم أدناه أعضاءً في مجالس مدن مراكز المحافظات وفق ما يلي:
1 – مدينة حلب
القطاع (أ) القطاع (ب)
|1
|أحلام استانبولي ابنة بشير
|1
|اليا زخور ابن ميشيل
|2
|أحمد حليلاتي ابن محمد وليد
|2
|بشار كلاوي ابن أحمد
|3
|أحمد عساني ابن نواف
|3
|ثائر العبدان ابن كرمو
|4
|أحمد مدراتي ابن عمر
|4
|رشا رجب باشا ابنة محمد مروان
|5
|إبراهيم مكتبي ابن عبد المجيد
|5
|رفيق رزوق ابن عبد الله
|6
|خلدون حافظ ابن محمد عادل
|6
|رهف قولي ابنة إسماعيل
|7
|سمر قريو ابنة عبود
|7
|صبحي ددك ابن محمد دودوك
|8
|عبد القادر حريري ابن عبد الكريم
|8
|صفوان شوا ابن محمد
|9
|عبد الله إبراهيم ابن إيليا
|9
|عبد الرحمن دادو ابن صالح
|10
|عبد الله الحمد ابن امين
|10
|عبد الرزاق غنوم ابن عبد الستار
|11
|عدنان بي ابن خالد
|11
|عبد القادر الحسن ابن محمد كنان
|12
|علي النبهان ابن عثمان
|12
|عمر حلي ابن أحمد
|13
|علي عكور ابن محمد
|13
|ليون قهوه جيان ابن كيورك
|14
|عمار البابي ابن محمد وحيد
|14
|محمد إياد سرميني ابن أحمد ثابت
|15
|عمر الأحمد ابن أحمد
|15
|محمد جميل كنيفاتي حايك ابن محمود
|16
|عمر زيتون ابن عادل
|16
|محمد زاهر دشان ابن محمد ماهر
|17
|محمد باسل مولوي ابن محمد بسام
|17
|محمد شعبان بري ابن أحمد
|18
|محمد جاويش ابن اسكندر
|18
|محمد شعبان صهريج ابن محمد
|19
|محمد حلبي ابن بكري
|19
|محمد عبد الغني أوبري ابن سامي
|20
|محمد عزام زين ابن محمد عادل
|20
|محمد فراس كردي ابن محمد كاظم
|21
|محمد غياث موالدي ابن محمود
|21
|محمد نحاس ابن محمد علي
|22
|محمود رحال ابن محمد
|22
|نائل قرنوب ابن علي
|23
|مصطفى حموش ابن خالد
|23
|نجيب بيطار ابن سليم
|24
|معد المدلجي ابن ثابت
|24
|هشام النبهان ابن عبد الهادي
|25
|مهند حيلاني ابن جمال الدين
|26
|يوسف الملا خلف ابن مصطفى
2- مدينة حماة
القطاع (أ) القطاع (ب)
|1
|جمال جدعان ابن عبد القادر
|1
|أنس شقفة ابن زياد
|2
|جهاد حمال القلعة ابن عبد الله
|2
|أيمن شاكر ابن محمد نصر
|3
|جهاد عداوس ابن محمد
|3
|باسل ألفا ابن محمد
|4
|جهاد هنداوي ابن حمدو
|4
|باسم هبرة ابن عدنان
|5
|حسام العمر ابن محمد
|5
|حسام بازرباشي ابن اليان
|6
|حسن اسكاف ابن كامل
|6
|رامز الخطيب ابن أحمد
|7
|حسن قيش ابن عبد الرحمن
|7
|زيد قطاش ابن علي
|8
|رانيا دلله ابنة عبد الرحمن
|8
|شهلة الأسود ابنة رياض
|9
|رياض أبو علو ابن سعد الدين
|9
|صباح سرميني ابنة علي
|10
|سحبان الملي ابن محمد سعيد
|10
|صفوان الصمصام ابن محمد تيسير
|11
|سمر الأسمر ابنة يوسف
|11
|عاصم شعار ابن وليد
|12
|صالح قضيماتي ابن عبدالرحيم
|12
|عبد الهادي عقده ابن محمد ديب
|13
|صخر سبسبي ابن طلال
|13
|عبدالعزيز شومل ابن عبد المجيد
|14
|عبد الرزاق الخليل ابن خليل
|14
|عماد باشوري ابن ادهم
|15
|عبد الرزاق الزبدي ابن محمود
|15
|فيصل النايف الحاج أحمد ابن خالد
|16
|عماد أبو طوق ابن هاشم
|16
|محمد الجمية ابن حسن
|17
|غنوة رشواني ابنة عبد الرزاق
|17
|محمد سفاف ابن نصر
|18
|فرح القوجة ابنة بسام
|18
|محمد عباد المراد ابن محمد فتحي
|19
|كمال شحادة ابن عدنان
|19
|محمد نصر سفاف ابن عبد المناف
|20
|محمد أمين الصباغ ابن محمد نوري
|20
|مرهف الحاج زين ابن صالح
|21
|مختار حوراني ابن عارف
|21
|مصطفى ودعه ابن حسن
|22
|مسعف عسكر ابن عز الدين
|22
|مصعب العوير ابن عبد القادر
|23
|معاوية جرجنازي ابن عبد القادر
|24
|منى شومل ابنة أحمد سعيد
|25
|نجوى علوش ابنة محمد هنيدي
|26
|نجيب اللاذقاني ابن محمد بديع
|27
|هاديا العلواني ابنة عبد الرحمن
|28
|ياسر الجمل ابن عبد الله
3– مدينة حمص
القطاع (أ) القطاع (ب)
|1
|أحمد شاويش ابن ياسين
|1
|إسبر السبع ابن يوسف
|2
|أحمد عكاش ابن عز الدين
|2
|تاج الدين داوود ابن غانم
|3
|باسل شهدا ابن جميل
|3
|جمال عبد الناصر السباعي ابن أحمد
|4
|بشير السعيد ابن محمد
|4
|جهاد بلال ابن علي
|5
|حميدة الشعبان ابنة يحيى
|5
|جهاد سرور ابن محمد
|6
|حيان عودة ابن فرزات
|6
|حمزة جبلاوي ابن حمادة
|7
|رامي معروف ابن محمد
|7
|حيدر أيوب ابن طاهر
|8
|رنا عدي ابنة عبد القادر
|8
|سمر شاهين ابنة عبد الكريم
|9
|سمير حمود ابن انيس
|9
|سهى السباعي ابنة راكان
|10
|سهير العامودي ابنة سعيد
|10
|شادي الأسعد ابن علي
|11
|صفوان الغنطاوي ابن خالد
|11
|طلال هلال ابن محمود
|12
|عبد الحليم الطحان ابن عبد الباقي
|12
|عبد الهادي الصوفي ابن عبد القادر
|13
|عبد المسيح عشي ابن يوسف
|13
|عدنان الرستم ابن سليمان
|14
|عبدالله البواب ابن إحسان
|14
|علاء شمسي باشا ابن فائز
|15
|علي حاتم ابن محسن
|15
|علي نجم ابن جميل
|16
|عماد الدين كنعان ابن نعسان
|16
|علي يوسف ابن عقل
|17
|عماد العيسى ابن نديم
|17
|لوريس سلوم ابنة كليم
|18
|محمد الحمدان ابن عبد الكريم
|18
|محمد رهيف الشبعان ابن عبد الفتاح
|19
|محمد زكي حصرية ابن أنيس
|19
|محمد سامر صفوة ابن محمد أشرف
|20
|محمد مصعب العكام ابن زكريا
|20
|محمد عصام عساف ابن محمد مطيع
|21
|منذر سعدة ابن فهد
|21
|مرهف جروس ابن مدحات
|22
|نبال الخواجة ابنة سليمان
|22
|مروان المرعي ابن صبحي
|23
|نضال العلي ابن هاشم
|23
|ملاذ ميلص ابن عبد المجيد
|24
|ياسر الشيخ ابن محمد بركات
|24
|ميرين كفا ابنة نزار
|25
|ياسر قزق ابن رمضان
|25
|نضال الصوفي ابن زهير
4– مدينة الحسكة
القطاع (أ) القطاع (ب)
|1
|تيسير حسن الحاج ابن حميد
|1
|أحمد البراك ابن أسعد
|2
|جوزيف عيسى ابن اسيو
|2
|أحمد الشويط ابن سلمان
|3
|خالد السطام ابن زابط
|3
|إياد الصالح ابن جاسم
|4
|خالد خليل ابن نوري
|4
|حسن الطويل ابن عبدالمجيد
|5
|خلف الساير ابن عيسى
|5
|صالح بلال ابن محمد
|6
|خيرالله الغميس ابن ناجي
|6
|صبا الخلف ابنة علي
|7
|زكاء المحمد ابنة مخلف
|7
|عبدالرزاق العطيه ابن محمد
|8
|عامر البركو ابن خلف
|8
|عبدالعزيز الصالح ابن أحمد
|9
|عدنان خاجو ابن عبدالكريم
|9
|عبدالوهاب الأحمد ابن إبراهيم
|10
|علي الحسين ابن محمد
|10
|علاء الدين الجيسي ابن سليمان
|11
|عوده علي ابن شعبان
|11
|غفار عبدلكي ابن الياس
|12
|محمد الحسين ابن صالح
|12
|فيصل الوردي ابن عبيد
|13
|ماجد الكوكو ابن جلال
|14
|محمدعلي العيسى ابن عبدالرحمن
|15
|ياسر صويلح ابن عبد الله
|16
|ياسين العبد ابن خلف
5- مدينة إدلب
القطاع (أ) القطاع (ب)
|1
|أحمد مخلص رنه ابن عبد القادر
|1
|أيمن وكيل ابن برهان
|2
|أحمد نضال دهنين ابن إبراهيم
|2
|إبراهيم بيطار ابن عبد القادر
|3
|أنس قريد ابن أحمد سامي
|3
|شفيق جاروخ ابن محمد رشيد
|4
|باسل شويش ابن محمد
|4
|صبحي سحاري ابن ماهر
|5
|بدر الدين الأيوبي ابن عبد العزيز
|5
|صخر جدعان ابن عبد القادر
|6
|تغريد عصفور ابنة خالد
|6
|عبد الغني جاروخ ابن محمد صفوان
|7
|جهاد غالي ابن محمد
|7
|فرحان رحابي ابن حمدو
|8
|حسان درويش ابن رجب
|8
|محمد توك ابن محمد شريف ترك
|9
|خالد قجي ابن محمد
|9
|محمد شاقوقة ابن مصطفى
|10
|رنا الريحاوي ابنة أحمد ياسين
|10
|محمد عبد الباسط أصفري ابن محمد راسم
|11
|ريم ناطور ابنة عبد الكريم
|11
|محمد علي قوصرة ابن عبد الحميد
|12
|زكوان عبدو ابن محمد خالد
|12
|محمد عليا ابن حسن
|13
|سامر الحاج سيد درة ابن خالد
|13
|محمد فاتح شريط ابن عبد الله
|14
|سمير حجار ابن طه
|14
|محمد نديم دويدري ابن حسن
|15
|طلال سليلو شوا ابن محمد ماجد
|15
|محمد ياسر حريري ابن مصطفى
|16
|عبد الحميد قباني ابن محمد
|16
|محمد ياسر ربوع ابن محمد
|17
|عبد الرزاق جبان ابن محمد
|17
|مرهف أصفري ابن مروان
|18
|عبد اللطيف بلان ابن خالد
|18
|مفيد اقزيز ابن مصطفى
|19
|فداء عجايب ابنة محمد
|19
|منى عمام ابنة أحمد
|20
|فضيلة قيقوني ابنة عبد الله
|20
|نور خرزم ابنة عبد الحميد
|21
|فيصل سيفو ابن عمر
|21
|نوران عميري ابنة أحمد
|22
|مأمون لقموش ابن محمود
|22
|وائل زيادة ابن لويس
|23
|محمد أمين شاوي ابن محمد وجيه
|23
|وسيم خربوطلي ابن محمد
|24
|محمد دلاله ابن محمد سليم
|24
|ياسر اعبيد ابن محمد صالح
|25
|محمد سمسوم ابن عبد القادر
|25
|ياسر العجل ابن أحمد
6– مدينة دير الزور
القطاع (أ) القطاع (ب)
|1
|أحمد الخليفة ابن عارف
|1
|أحمد الهواس ابن محمد ويس
|2
|أحمد العكله ابن حسين
|2
|أحمد صافي ابن محمد
|3
|أسعد الحيجي ابن فرج
|3
|إبراهيم الزغير ابن ممتاز
|4
|أغيد الجويشي ابن بشير
|4
|الحارث الدحام ابن طارق
|5
|أيهم الفرج ابن عزيز
|5
|بشرى كاكاخان ابنة محمد ناجي
|6
|إياد المصلح ابن فاروق
|6
|تركي الخليل ابن موسى
|7
|إياد شهاب ابن عدنان
|7
|ثناء حلمي ابنة داود
|8
|حسن الهلال ابن محمد
|8
|جرير كاكاخان ابن أحمد
|9
|خالد الفاعور ابن علاء الدين
|9
|حازم الحسن ابن جلال
|10
|رشا الحاج عبيد ابنة صالح
|10
|حسين الحسين ابن صالح
|11
|سمير الحيو ابن وليد
|11
|حكمت الإبراهيم ابن سليمان
|12
|شمسه الذياب ابنة عبد السلام
|12
|خالد جمعه ابن حسن
|13
|صبحي الفريح ابن أسود
|13
|صالح المحمد الشيخ ابن ملوح
|14
|عبد الحميد الحمادة ابن صالح
|14
|صخر الحاج طحطوح ابن رجب
|15
|عبد الرحمن الشيخ ابن رشيد
|15
|طارق أبو جديع ابن محمد صالح
|16
|عبد الله العنزي ابن يونس
|16
|عدنان حاج عليوي ابن حسين
|17
|عبد الناصر الحدو ابن كلش
|17
|عطا لله المعيدي ابن مهيدي
|18
|فوزي الحجي هاشم ابن ياسين
|18
|فؤاد العلي ابن هلال
|19
|قدور العلي ابن محمد
|19
|قصي الأحمد ابن مناف
|20
|لورنس الحسين ابن خلوف
|20
|محمد الحافظ ابن عبد الوهاب
|21
|محمد محمد منديل ابن مصطفى
|21
|محمد رضوان المفتي ابن شاكر
|22
|محمود العبد العزيز ابن عبيد
|22
|محمود الصالح الخلف ابن مهيدي
|23
|معاذ ملا حويش ابن محمد زهير
|23
|مهند الحسين العلي الطعمه ابن عصمان
|24
|ميسرة الراشد ابن إسماعيل
|24
|وائل حيزة ابن عبد الصمد
|25
|نوري الفرحان ابن فهد
|26
|هنادي المزان ابنة حسين
7- مدينة درعا
القطاع (أ) القطاع (ب)
|1
|أمين العمري ابن اشحادة
|1
|براءة المستريحي ابنة ناصر
|2
|بسام الكراد ابن إبراهيم
|2
|ربيعه المسالمه ابنة حامد
|3
|جهاد أبو نبوت ابن عطا الله
|3
|زطام الزعبي ابن موسى
|4
|سامر أبازيد ابن عبد الرحمن
|4
|عدنان الضاحي ابن محمد
|5
|سامر أبو عراج ابن سلمان
|5
|عوض أبازيد ابن محمد
|6
|سحر النجار ابنة محمد
|6
|غسان الصياصنة ابن عبدالوهاب
|7
|عبد الله عياش ابن صابر
|7
|فريد الأصفر ابن سليمان
|8
|عبير خليل ابنة سامي
|8
|لجين الكفري ابنة عامر
|9
|غياث دلوع ابن مرزوق
|9
|لميس غزلان ابنة محمد
|10
|فراس الصباغ الدهني ابن محمد
|10
|محمد غزلان ابن سليم
|11
|مؤيد بخش ابن محمود
|11
|محمد أبو النجوم المحاميد ابن فيصل
|12
|نادين السويدان ابنة محمد
|12
|مصعب الأكراد ابن محمود
|13
|ناصر الجوابرة ابن إسماعيل
|13
|ياسر المسالمة ابن فيصل
|14
|هديل أبو نبوت ابنة خالد
8- مدينة اللاذقية
القطاع (أ) القطاع (ب)
|1
|أدهم الحايك ابن رياض
|1
|أكرم غانم ابن خليل
|2
|أمجد خدام ابن أحمد
|2
|إبراهيم حسن ابن أحمد
|3
|باسم الحايك ابن دياب نوريه
|3
|باسل سعد ابن علي
|4
|جورج ملوحي ابن الفريد
|4
|بسام أحمد ابن عبد الله
|5
|حسين زنجرلي ابن خالد
|5
|بسام زمزم ابن يوسف
|6
|ربيعه اسكيف ابنة عيسى
|6
|جهاد درويشو ابن محمد
|7
|سمير شعار ابن أحمد
|7
|جورج حداد ابن لوقا
|8
|فجر غانم ابن وهيب
|8
|حسان دروبي ابن محمد
|9
|فراس حيدر ابن علي
|9
|رامز الكشي ابن جميل
|10
|فيروز شحيده ابنة محمد
|10
|رياض الخطيب ابن حمدان
|11
|كلوديا يونس ابنة حسن
|11
|سامي حوريه ابن برهان
|12
|لقمان الحاطوم ابن حمدان
|12
|عبد الله سعود ابن الياس
|13
|مأمون زيدان ابن أنور
|13
|علاء إسماعيل ابن علي
|14
|ماجد جمل ابن غسان
|14
|عمار زين العابدين ابن مصطفى
|15
|مازن صنين ابن عبد الحليم
|15
|عمر شريقي ابن خالد
|16
|مسعود زوان ابن نديم
|16
|غزوان معلا ابن محمد
|17
|معن سلامه ابن أيوب
|17
|غسان قرحيلي ابن حسن
|18
|نادر دواي ابن حكمت
|18
|فادي ميا ابن جميل
|19
|نضال متوج ابن جميل
|19
|لارا سعيد ابنة ايمن
|20
|نمير عابدين ابن نصر الدين
|20
|مؤيد حمدان ابن علي
|21
|نورس خنيسه ابن شعبان
|21
|محمد موسى ابن جهاد
|22
|هيثم عنيزه ابن عبد الكريم
|22
|نور الصباح الشيخ ابن علي
|23
|وائل شعبو ابن رشيد
|23
|هاني صوفي ابن خالد
|24
|وليد صيداوي ابن عدنان
|24
|وائل زيدان ابن عادل
|25
|يوسف برو ابن أحمد
|25
|يوسف قبوش ابن إسماعيل
9- مدينة الرقة
القطاع (أ) القطاع (ب)
|1
|أدهم حاجي مسلم ابن أحمد
|1
|أحمد العبو ابن حسن
|2
|إسماعيل العساف ابن جاسم
|2
|إبراهيم مصطفى الموح ابن عبود
|3
|ثراء العبد الله ابنة خلف
|3
|إسماعيل الإبراهيم ابن صالح
|4
|حسن الجاسم ابن عبد
|4
|ثائر الإبراهيم السعيد ابن أحمد
|5
|حسن الحسين ابن جاسم
|5
|جمال العيسى ابن محمد
|6
|حسناء الكصيري ابنة خالد
|6
|حمود السليمان ابن حسن
|7
|سعد العويد ابن رشيد
|7
|رشا الحمود العلي ابنة صلاح الدين
|8
|عالية أحمد العجيلي ابنة عبد الرحمن
|8
|سطام الدرويش ابن ملحم
|9
|عبد الحميد عبد القادر ابن قبشة
|9
|شعبان شعبان ابن علي
|10
|عبد القادر الصالحة ابن إبراهيم
|10
|شيخ طه علكان ابن أحمد
|11
|عبد القادر سليمان ابن أحمد
|11
|عمار فارس ابن أحمد
|12
|عبد المحمد العبيد ابن إبراهيم
|12
|عمرو الرحبي ابن محمود
|13
|عبود الشحاذة ابن أحمد
|13
|ماهر الخلف ابن مصطفى كمال
|14
|عدي سليمان ابن توفيق
|14
|محمد الأحمد ابن عبدالله
|15
|علي الأحمد ابن أحمد
|15
|محمد الفرج ابن عبدالله
|16
|علي الرمضان ابن أحمد
|16
|محمد جاسم المحيميد ابن جاسم
|17
|علي الكالط ابن محمد
|17
|محمد حمود المصطفي ابن فنوش
|18
|عمار كجي ابن محمد
|18
|محمد رضوان المحمد الرجب ابن عبدو
|19
|غازي الحسين ابن خليل
|19
|محمد عبد ابن جابر
|20
|قصي السومة ابن عبد الوهاب
|20
|محمود زعيتر ابن علي
|21
|ماهر جاويش ابن محمد فكري
|21
|مزنة العجيلي ابنة عبد العظيم
|22
|محرم المحمد العبد الله ابن محمد
|22
|موسى الجفال ابن علي
|23
|محمد العوض ابن محيمد
|23
|هشام الأحمد ابن سليمان
|24
|محمد نور شاشان ابن عبد الغني
|25
|منى عبد الله ابنة سباكة
|26
|نايفة المسرب ابنة أحمد
|27
|يونس الصالح ابن عوض
10- مدينة طرطوس
القطاع (أ) القطاع (ب)
|1
|جورج الصايغ ابن عاطف
|1
|أحمد إبراهيم ابن خالد
|2
|رامي خطيب ابن جهاد
|2
|بسام جبيلي ابن عدنان
|3
|رامي داود ابن محمود
|3
|ثائر إبراهيم ابن أحمد
|4
|رزان سليمان ابنة يوسف
|4
|حبيب الشاعر ابن أحمد
|5
|شادي جريعه ابن حسن
|5
|رامي قسيس ابن لطف الله
|6
|علي غانم ابن نزار
|6
|سايد قدور ابن سمير
|7
|عمار بلال ابن أحمد
|7
|شادي قميرة ابن سميح
|8
|غسان بلال ابن محمود
|8
|صراع صفطلي ابن شوكت
|9
|محمد زين ابن خالد
|9
|عبد الناصر حمزه ابن محمد
|10
|محمد يازجي ابن علي
|10
|علي سعد ابن مصطفى
|11
|محمود صقر ابن عبد القادر
|11
|فادي ديب ابن محمد
|12
|مريم علي ابنة محمد
|12
|فراس ونوس ابن اكرم
|13
|نسرين أحمد ابنة أحمد
|13
|محمد حسن ابن حسن
|14
|وجيه زمام ابن حسين
|14
|يوسف شاهين ابن عبد الكريم
11- مدينة السويداء
القطاع (أ) القطاع (ب)
|1
|أكرم الباروكي ابن هاني
|1
|أدهم عماشه ابن جميل
|2
|إبراهيم اشتي ابن محمد
|2
|أيمن العودة ابن أديب
|3
|جهاد الفقيه ابن جميل
|3
|حسام نعيم ابن عبدالله
|4
|حسن النمر ابن سليمان
|4
|حسان دويعر ابن نواف
|5
|حكمت العشعوش ابن فؤاد
|5
|شحاذه حاتم ابن محمد
|6
|رامي كمال الدين ابن حسن
|6
|شكيب رضوان ابن وهبي
|7
|رنده ركاب ابنة غالب
|7
|عماد الدين الأطرش ابن هاني
|8
|سامر العيسمي ابن يحيى
|8
|عماد جريره ابن عساف
|9
|سامر عزي ابن شفيق
|9
|فيصل الشعار ابن فوزي
|10
|سعود أبو عسلي ابن نمر
|10
|ناصر الإبازة ابن يوسف
|11
|سعيد مرشد ابن أحمد
|11
|نبيل جربوع ابن علي
|12
|معين مزهر ابن مرسل
|12
|وسام الأشقر ابن أحمد
|13
|نادر كرباج ابن محمد
المادة (2) ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 6-3-1444 هجري الموافق 2-10- 2022 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد