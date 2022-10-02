الرئيس الأسد يصدر المرسوم المتضمن أسماء أعضاء مجالس مدن مراكز المحافظات الفائزين بانتخابات الإدارة المحلية

دمشق-سانا

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم (258) المتضمن أسماء أعضاء مجالس مدن مراكز المحافظات الفائزين بانتخابات الإدارة المحلية التي جرت بتاريخ 18-9-2022.

المرسوم رقم (258)

رئيس الجمهورية

– بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 تاريخ 23-8-2011 م وتعديلاته.

– وعلى أحكام قانون الانتخابات العامة رقم 5 تاريخ 24-3-2014.

– وعلى المرسوم رقم 216 تاريخ 3-8-2022 م المتضمن تحديد موعد انتخاب المجالس المحلية لعام 2022 م.

– وعلى القرار رقم 1452/ق تاريخ 3-8-2022 م المتضمن تحديد عدد أعضاء مجالس الوحدات الإدارية الصادر عن وزير الإدارة المحلية والبيئة.

– وعلى محاضر اللجان القضائية الفرعية في المحافظات.

يرسم ما يلي:

المادة (1) يسمى السادة الفائزون في الانتخابات الجارية بتاريخ 18-9-2022 والمبينة أسماؤهم أدناه أعضاءً في مجالس مدن مراكز المحافظات وفق ما يلي:

1 – مدينة حلب

القطاع (أ) القطاع (ب)

1 أحلام استانبولي ابنة بشير 1 اليا زخور ابن ميشيل 2 أحمد حليلاتي ابن محمد وليد 2 بشار كلاوي ابن أحمد 3 أحمد عساني ابن نواف 3 ثائر العبدان ابن كرمو 4 أحمد مدراتي ابن عمر 4 رشا رجب باشا ابنة محمد مروان 5 إبراهيم مكتبي ابن عبد المجيد 5 رفيق رزوق ابن عبد الله 6 خلدون حافظ ابن محمد عادل 6 رهف قولي ابنة إسماعيل 7 سمر قريو ابنة عبود 7 صبحي ددك ابن محمد دودوك 8 عبد القادر حريري ابن عبد الكريم 8 صفوان شوا ابن محمد 9 عبد الله إبراهيم ابن إيليا 9 عبد الرحمن دادو ابن صالح 10 عبد الله الحمد ابن امين 10 عبد الرزاق غنوم ابن عبد الستار 11 عدنان بي ابن خالد 11 عبد القادر الحسن ابن محمد كنان 12 علي النبهان ابن عثمان 12 عمر حلي ابن أحمد 13 علي عكور ابن محمد 13 ليون قهوه جيان ابن كيورك 14 عمار البابي ابن محمد وحيد 14 محمد إياد سرميني ابن أحمد ثابت 15 عمر الأحمد ابن أحمد 15 محمد جميل كنيفاتي حايك ابن محمود 16 عمر زيتون ابن عادل 16 محمد زاهر دشان ابن محمد ماهر 17 محمد باسل مولوي ابن محمد بسام 17 محمد شعبان بري ابن أحمد 18 محمد جاويش ابن اسكندر 18 محمد شعبان صهريج ابن محمد 19 محمد حلبي ابن بكري 19 محمد عبد الغني أوبري ابن سامي 20 محمد عزام زين ابن محمد عادل 20 محمد فراس كردي ابن محمد كاظم 21 محمد غياث موالدي ابن محمود 21 محمد نحاس ابن محمد علي 22 محمود رحال ابن محمد 22 نائل قرنوب ابن علي 23 مصطفى حموش ابن خالد 23 نجيب بيطار ابن سليم 24 معد المدلجي ابن ثابت 24 هشام النبهان ابن عبد الهادي 25 مهند حيلاني ابن جمال الدين 26 يوسف الملا خلف ابن مصطفى

2- مدينة حماة

القطاع (أ) القطاع (ب)

1 جمال جدعان ابن عبد القادر 1 أنس شقفة ابن زياد 2 جهاد حمال القلعة ابن عبد الله 2 أيمن شاكر ابن محمد نصر 3 جهاد عداوس ابن محمد 3 باسل ألفا ابن محمد 4 جهاد هنداوي ابن حمدو 4 باسم هبرة ابن عدنان 5 حسام العمر ابن محمد 5 حسام بازرباشي ابن اليان 6 حسن اسكاف ابن كامل 6 رامز الخطيب ابن أحمد 7 حسن قيش ابن عبد الرحمن 7 زيد قطاش ابن علي 8 رانيا دلله ابنة عبد الرحمن 8 شهلة الأسود ابنة رياض 9 رياض أبو علو ابن سعد الدين 9 صباح سرميني ابنة علي 10 سحبان الملي ابن محمد سعيد 10 صفوان الصمصام ابن محمد تيسير 11 سمر الأسمر ابنة يوسف 11 عاصم شعار ابن وليد 12 صالح قضيماتي ابن عبدالرحيم 12 عبد الهادي عقده ابن محمد ديب 13 صخر سبسبي ابن طلال 13 عبدالعزيز شومل ابن عبد المجيد 14 عبد الرزاق الخليل ابن خليل 14 عماد باشوري ابن ادهم 15 عبد الرزاق الزبدي ابن محمود 15 فيصل النايف الحاج أحمد ابن خالد 16 عماد أبو طوق ابن هاشم 16 محمد الجمية ابن حسن 17 غنوة رشواني ابنة عبد الرزاق 17 محمد سفاف ابن نصر 18 فرح القوجة ابنة بسام 18 محمد عباد المراد ابن محمد فتحي 19 كمال شحادة ابن عدنان 19 محمد نصر سفاف ابن عبد المناف 20 محمد أمين الصباغ ابن محمد نوري 20 مرهف الحاج زين ابن صالح 21 مختار حوراني ابن عارف 21 مصطفى ودعه ابن حسن 22 مسعف عسكر ابن عز الدين 22 مصعب العوير ابن عبد القادر 23 معاوية جرجنازي ابن عبد القادر 24 منى شومل ابنة أحمد سعيد 25 نجوى علوش ابنة محمد هنيدي 26 نجيب اللاذقاني ابن محمد بديع 27 هاديا العلواني ابنة عبد الرحمن 28 ياسر الجمل ابن عبد الله

3– مدينة حمص

القطاع (أ) القطاع (ب)

1 أحمد شاويش ابن ياسين 1 إسبر السبع ابن يوسف 2 أحمد عكاش ابن عز الدين 2 تاج الدين داوود ابن غانم 3 باسل شهدا ابن جميل 3 جمال عبد الناصر السباعي ابن أحمد 4 بشير السعيد ابن محمد 4 جهاد بلال ابن علي 5 حميدة الشعبان ابنة يحيى 5 جهاد سرور ابن محمد 6 حيان عودة ابن فرزات 6 حمزة جبلاوي ابن حمادة 7 رامي معروف ابن محمد 7 حيدر أيوب ابن طاهر 8 رنا عدي ابنة عبد القادر 8 سمر شاهين ابنة عبد الكريم 9 سمير حمود ابن انيس 9 سهى السباعي ابنة راكان 10 سهير العامودي ابنة سعيد 10 شادي الأسعد ابن علي 11 صفوان الغنطاوي ابن خالد 11 طلال هلال ابن محمود 12 عبد الحليم الطحان ابن عبد الباقي 12 عبد الهادي الصوفي ابن عبد القادر 13 عبد المسيح عشي ابن يوسف 13 عدنان الرستم ابن سليمان 14 عبدالله البواب ابن إحسان 14 علاء شمسي باشا ابن فائز 15 علي حاتم ابن محسن 15 علي نجم ابن جميل 16 عماد الدين كنعان ابن نعسان 16 علي يوسف ابن عقل 17 عماد العيسى ابن نديم 17 لوريس سلوم ابنة كليم 18 محمد الحمدان ابن عبد الكريم 18 محمد رهيف الشبعان ابن عبد الفتاح 19 محمد زكي حصرية ابن أنيس 19 محمد سامر صفوة ابن محمد أشرف 20 محمد مصعب العكام ابن زكريا 20 محمد عصام عساف ابن محمد مطيع 21 منذر سعدة ابن فهد 21 مرهف جروس ابن مدحات 22 نبال الخواجة ابنة سليمان 22 مروان المرعي ابن صبحي 23 نضال العلي ابن هاشم 23 ملاذ ميلص ابن عبد المجيد 24 ياسر الشيخ ابن محمد بركات 24 ميرين كفا ابنة نزار 25 ياسر قزق ابن رمضان 25 نضال الصوفي ابن زهير

4– مدينة الحسكة

القطاع (أ) القطاع (ب)

1 تيسير حسن الحاج ابن حميد 1 أحمد البراك ابن أسعد 2 جوزيف عيسى ابن اسيو 2 أحمد الشويط ابن سلمان 3 خالد السطام ابن زابط 3 إياد الصالح ابن جاسم 4 خالد خليل ابن نوري 4 حسن الطويل ابن عبدالمجيد 5 خلف الساير ابن عيسى 5 صالح بلال ابن محمد 6 خيرالله الغميس ابن ناجي 6 صبا الخلف ابنة علي 7 زكاء المحمد ابنة مخلف 7 عبدالرزاق العطيه ابن محمد 8 عامر البركو ابن خلف 8 عبدالعزيز الصالح ابن أحمد 9 عدنان خاجو ابن عبدالكريم 9 عبدالوهاب الأحمد ابن إبراهيم 10 علي الحسين ابن محمد 10 علاء الدين الجيسي ابن سليمان 11 عوده علي ابن شعبان 11 غفار عبدلكي ابن الياس 12 محمد الحسين ابن صالح 12 فيصل الوردي ابن عبيد 13 ماجد الكوكو ابن جلال 14 محمدعلي العيسى ابن عبدالرحمن 15 ياسر صويلح ابن عبد الله 16 ياسين العبد ابن خلف

5- مدينة إدلب

القطاع (أ) القطاع (ب)

1 أحمد مخلص رنه ابن عبد القادر 1 أيمن وكيل ابن برهان 2 أحمد نضال دهنين ابن إبراهيم 2 إبراهيم بيطار ابن عبد القادر 3 أنس قريد ابن أحمد سامي 3 شفيق جاروخ ابن محمد رشيد 4 باسل شويش ابن محمد 4 صبحي سحاري ابن ماهر 5 بدر الدين الأيوبي ابن عبد العزيز 5 صخر جدعان ابن عبد القادر 6 تغريد عصفور ابنة خالد 6 عبد الغني جاروخ ابن محمد صفوان 7 جهاد غالي ابن محمد 7 فرحان رحابي ابن حمدو 8 حسان درويش ابن رجب 8 محمد توك ابن محمد شريف ترك 9 خالد قجي ابن محمد 9 محمد شاقوقة ابن مصطفى 10 رنا الريحاوي ابنة أحمد ياسين 10 محمد عبد الباسط أصفري ابن محمد راسم 11 ريم ناطور ابنة عبد الكريم 11 محمد علي قوصرة ابن عبد الحميد 12 زكوان عبدو ابن محمد خالد 12 محمد عليا ابن حسن 13 سامر الحاج سيد درة ابن خالد 13 محمد فاتح شريط ابن عبد الله 14 سمير حجار ابن طه 14 محمد نديم دويدري ابن حسن 15 طلال سليلو شوا ابن محمد ماجد 15 محمد ياسر حريري ابن مصطفى 16 عبد الحميد قباني ابن محمد 16 محمد ياسر ربوع ابن محمد 17 عبد الرزاق جبان ابن محمد 17 مرهف أصفري ابن مروان 18 عبد اللطيف بلان ابن خالد 18 مفيد اقزيز ابن مصطفى 19 فداء عجايب ابنة محمد 19 منى عمام ابنة أحمد 20 فضيلة قيقوني ابنة عبد الله 20 نور خرزم ابنة عبد الحميد 21 فيصل سيفو ابن عمر 21 نوران عميري ابنة أحمد 22 مأمون لقموش ابن محمود 22 وائل زيادة ابن لويس 23 محمد أمين شاوي ابن محمد وجيه 23 وسيم خربوطلي ابن محمد 24 محمد دلاله ابن محمد سليم 24 ياسر اعبيد ابن محمد صالح 25 محمد سمسوم ابن عبد القادر 25 ياسر العجل ابن أحمد

6– مدينة دير الزور

القطاع (أ) القطاع (ب)

1 أحمد الخليفة ابن عارف 1 أحمد الهواس ابن محمد ويس 2 أحمد العكله ابن حسين 2 أحمد صافي ابن محمد 3 أسعد الحيجي ابن فرج 3 إبراهيم الزغير ابن ممتاز 4 أغيد الجويشي ابن بشير 4 الحارث الدحام ابن طارق 5 أيهم الفرج ابن عزيز 5 بشرى كاكاخان ابنة محمد ناجي 6 إياد المصلح ابن فاروق 6 تركي الخليل ابن موسى 7 إياد شهاب ابن عدنان 7 ثناء حلمي ابنة داود 8 حسن الهلال ابن محمد 8 جرير كاكاخان ابن أحمد 9 خالد الفاعور ابن علاء الدين 9 حازم الحسن ابن جلال 10 رشا الحاج عبيد ابنة صالح 10 حسين الحسين ابن صالح 11 سمير الحيو ابن وليد 11 حكمت الإبراهيم ابن سليمان 12 شمسه الذياب ابنة عبد السلام 12 خالد جمعه ابن حسن 13 صبحي الفريح ابن أسود 13 صالح المحمد الشيخ ابن ملوح 14 عبد الحميد الحمادة ابن صالح 14 صخر الحاج طحطوح ابن رجب 15 عبد الرحمن الشيخ ابن رشيد 15 طارق أبو جديع ابن محمد صالح 16 عبد الله العنزي ابن يونس 16 عدنان حاج عليوي ابن حسين 17 عبد الناصر الحدو ابن كلش 17 عطا لله المعيدي ابن مهيدي 18 فوزي الحجي هاشم ابن ياسين 18 فؤاد العلي ابن هلال 19 قدور العلي ابن محمد 19 قصي الأحمد ابن مناف 20 لورنس الحسين ابن خلوف 20 محمد الحافظ ابن عبد الوهاب 21 محمد محمد منديل ابن مصطفى 21 محمد رضوان المفتي ابن شاكر 22 محمود العبد العزيز ابن عبيد 22 محمود الصالح الخلف ابن مهيدي 23 معاذ ملا حويش ابن محمد زهير 23 مهند الحسين العلي الطعمه ابن عصمان 24 ميسرة الراشد ابن إسماعيل 24 وائل حيزة ابن عبد الصمد 25 نوري الفرحان ابن فهد 26 هنادي المزان ابنة حسين

7- مدينة درعا

القطاع (أ) القطاع (ب)

1 أمين العمري ابن اشحادة 1 براءة المستريحي ابنة ناصر 2 بسام الكراد ابن إبراهيم 2 ربيعه المسالمه ابنة حامد 3 جهاد أبو نبوت ابن عطا الله 3 زطام الزعبي ابن موسى 4 سامر أبازيد ابن عبد الرحمن 4 عدنان الضاحي ابن محمد 5 سامر أبو عراج ابن سلمان 5 عوض أبازيد ابن محمد 6 سحر النجار ابنة محمد 6 غسان الصياصنة ابن عبدالوهاب 7 عبد الله عياش ابن صابر 7 فريد الأصفر ابن سليمان 8 عبير خليل ابنة سامي 8 لجين الكفري ابنة عامر 9 غياث دلوع ابن مرزوق 9 لميس غزلان ابنة محمد 10 فراس الصباغ الدهني ابن محمد 10 محمد غزلان ابن سليم 11 مؤيد بخش ابن محمود 11 محمد أبو النجوم المحاميد ابن فيصل 12 نادين السويدان ابنة محمد 12 مصعب الأكراد ابن محمود 13 ناصر الجوابرة ابن إسماعيل 13 ياسر المسالمة ابن فيصل 14 هديل أبو نبوت ابنة خالد

8- مدينة اللاذقية

القطاع (أ) القطاع (ب)

1 أدهم الحايك ابن رياض 1 أكرم غانم ابن خليل 2 أمجد خدام ابن أحمد 2 إبراهيم حسن ابن أحمد 3 باسم الحايك ابن دياب نوريه 3 باسل سعد ابن علي 4 جورج ملوحي ابن الفريد 4 بسام أحمد ابن عبد الله 5 حسين زنجرلي ابن خالد 5 بسام زمزم ابن يوسف 6 ربيعه اسكيف ابنة عيسى 6 جهاد درويشو ابن محمد 7 سمير شعار ابن أحمد 7 جورج حداد ابن لوقا 8 فجر غانم ابن وهيب 8 حسان دروبي ابن محمد 9 فراس حيدر ابن علي 9 رامز الكشي ابن جميل 10 فيروز شحيده ابنة محمد 10 رياض الخطيب ابن حمدان 11 كلوديا يونس ابنة حسن 11 سامي حوريه ابن برهان 12 لقمان الحاطوم ابن حمدان 12 عبد الله سعود ابن الياس 13 مأمون زيدان ابن أنور 13 علاء إسماعيل ابن علي 14 ماجد جمل ابن غسان 14 عمار زين العابدين ابن مصطفى 15 مازن صنين ابن عبد الحليم 15 عمر شريقي ابن خالد 16 مسعود زوان ابن نديم 16 غزوان معلا ابن محمد 17 معن سلامه ابن أيوب 17 غسان قرحيلي ابن حسن 18 نادر دواي ابن حكمت 18 فادي ميا ابن جميل 19 نضال متوج ابن جميل 19 لارا سعيد ابنة ايمن 20 نمير عابدين ابن نصر الدين 20 مؤيد حمدان ابن علي 21 نورس خنيسه ابن شعبان 21 محمد موسى ابن جهاد 22 هيثم عنيزه ابن عبد الكريم 22 نور الصباح الشيخ ابن علي 23 وائل شعبو ابن رشيد 23 هاني صوفي ابن خالد 24 وليد صيداوي ابن عدنان 24 وائل زيدان ابن عادل 25 يوسف برو ابن أحمد 25 يوسف قبوش ابن إسماعيل

9- مدينة الرقة

القطاع (أ) القطاع (ب)

1 أدهم حاجي مسلم ابن أحمد 1 أحمد العبو ابن حسن 2 إسماعيل العساف ابن جاسم 2 إبراهيم مصطفى الموح ابن عبود 3 ثراء العبد الله ابنة خلف 3 إسماعيل الإبراهيم ابن صالح 4 حسن الجاسم ابن عبد 4 ثائر الإبراهيم السعيد ابن أحمد 5 حسن الحسين ابن جاسم 5 جمال العيسى ابن محمد 6 حسناء الكصيري ابنة خالد 6 حمود السليمان ابن حسن 7 سعد العويد ابن رشيد 7 رشا الحمود العلي ابنة صلاح الدين 8 عالية أحمد العجيلي ابنة عبد الرحمن 8 سطام الدرويش ابن ملحم 9 عبد الحميد عبد القادر ابن قبشة 9 شعبان شعبان ابن علي 10 عبد القادر الصالحة ابن إبراهيم 10 شيخ طه علكان ابن أحمد 11 عبد القادر سليمان ابن أحمد 11 عمار فارس ابن أحمد 12 عبد المحمد العبيد ابن إبراهيم 12 عمرو الرحبي ابن محمود 13 عبود الشحاذة ابن أحمد 13 ماهر الخلف ابن مصطفى كمال 14 عدي سليمان ابن توفيق 14 محمد الأحمد ابن عبدالله 15 علي الأحمد ابن أحمد 15 محمد الفرج ابن عبدالله 16 علي الرمضان ابن أحمد 16 محمد جاسم المحيميد ابن جاسم 17 علي الكالط ابن محمد 17 محمد حمود المصطفي ابن فنوش 18 عمار كجي ابن محمد 18 محمد رضوان المحمد الرجب ابن عبدو 19 غازي الحسين ابن خليل 19 محمد عبد ابن جابر 20 قصي السومة ابن عبد الوهاب 20 محمود زعيتر ابن علي 21 ماهر جاويش ابن محمد فكري 21 مزنة العجيلي ابنة عبد العظيم 22 محرم المحمد العبد الله ابن محمد 22 موسى الجفال ابن علي 23 محمد العوض ابن محيمد 23 هشام الأحمد ابن سليمان 24 محمد نور شاشان ابن عبد الغني 25 منى عبد الله ابنة سباكة 26 نايفة المسرب ابنة أحمد 27 يونس الصالح ابن عوض

10- مدينة طرطوس

القطاع (أ) القطاع (ب)

1 جورج الصايغ ابن عاطف 1 أحمد إبراهيم ابن خالد 2 رامي خطيب ابن جهاد 2 بسام جبيلي ابن عدنان 3 رامي داود ابن محمود 3 ثائر إبراهيم ابن أحمد 4 رزان سليمان ابنة يوسف 4 حبيب الشاعر ابن أحمد 5 شادي جريعه ابن حسن 5 رامي قسيس ابن لطف الله 6 علي غانم ابن نزار 6 سايد قدور ابن سمير 7 عمار بلال ابن أحمد 7 شادي قميرة ابن سميح 8 غسان بلال ابن محمود 8 صراع صفطلي ابن شوكت 9 محمد زين ابن خالد 9 عبد الناصر حمزه ابن محمد 10 محمد يازجي ابن علي 10 علي سعد ابن مصطفى 11 محمود صقر ابن عبد القادر 11 فادي ديب ابن محمد 12 مريم علي ابنة محمد 12 فراس ونوس ابن اكرم 13 نسرين أحمد ابنة أحمد 13 محمد حسن ابن حسن 14 وجيه زمام ابن حسين 14 يوسف شاهين ابن عبد الكريم

11- مدينة السويداء

القطاع (أ) القطاع (ب)

1 أكرم الباروكي ابن هاني 1 أدهم عماشه ابن جميل 2 إبراهيم اشتي ابن محمد 2 أيمن العودة ابن أديب 3 جهاد الفقيه ابن جميل 3 حسام نعيم ابن عبدالله 4 حسن النمر ابن سليمان 4 حسان دويعر ابن نواف 5 حكمت العشعوش ابن فؤاد 5 شحاذه حاتم ابن محمد 6 رامي كمال الدين ابن حسن 6 شكيب رضوان ابن وهبي 7 رنده ركاب ابنة غالب 7 عماد الدين الأطرش ابن هاني 8 سامر العيسمي ابن يحيى 8 عماد جريره ابن عساف 9 سامر عزي ابن شفيق 9 فيصل الشعار ابن فوزي 10 سعود أبو عسلي ابن نمر 10 ناصر الإبازة ابن يوسف 11 سعيد مرشد ابن أحمد 11 نبيل جربوع ابن علي 12 معين مزهر ابن مرسل 12 وسام الأشقر ابن أحمد 13 نادر كرباج ابن محمد

المادة (2) ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 6-3-1444 هجري الموافق 2-10- 2022 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد